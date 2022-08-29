Крупнейший британский военный корабль остановился на пути в США из-за поломки 29 августа, 16:22 Авианосец HMS Prince of Wales (Фото:royalnavy.mod.uk)

Самый большой британский военный корабль, авианосец HMS Prince of Wales, был вынужден остановиться на пути в США из-за «механической проблемы» вскоре после отправки. Об этом сообщает CNN в понедельник, 29 августа, со ссылкой на Королевский флот Великобритании.

Авианосец вышел из Портсмута на юге Англии в субботу и должен был прибыть на учения у восточного побережья Северной Америки. Представитель Королевского флота сказал CNN, что сейчас HMS Prince of Wales остается у южного побережья Англии, идет расследование возникшей проблемы. По информации сайта Navy Lookout, после сообщения о повреждении гребного вала авианосец осматривали водолазы.



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Агентство PA media писало, что судно должно было отправиться в путь в пятницу, но было задержано из-за «технической проблемы».



Ранее Королевский флот сообщал, что авианосец должен стать частью «исторической миссии, которая определит будущее операций самолетов-невидимок и беспилотников у побережья Северной Америки и в Карибском бассейне».



HMS Prince of Wales — один из двух авианосцев класса Королева Елизавета (Queen Elizabeth) в британском флоте, который сейчас является командным кораблем военного альянса НАТО. Второй такой корабль, HMS Queen Elizabeth, осенью отправится в в Средиземное и Балтийское моря. Водоизмещение HMS Prince of Wales — 65 тысяч тонн, он может нести 40 вертолетов, ширина полетной палубы — 70 метров, длина — 280 метров. В британских военно-морских силах называют эти авианосцы самыми большими и современными военными кораблями, когда-либо построенными для Королевского флота.

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