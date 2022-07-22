Первые с начала вторжения РФ. В Черном море начались учения НАТО

22 июля, 13:38
В учениях задействованы военные из 11 стран НАТО (Фото:НАТО)

В учениях задействованы военные из 11 стран НАТО (Фото:НАТО)

В болгарской акватории Черного моря стартовали первые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину учения военно-морских сил Североатлантического альянса.

Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил местный портал News.bg.

Читайте также:
Беларусь продлила военные учения вблизи границы Украины

В маневрах НАТО задействованы военнослужащие 11 стран.

В частности, в учениях Бриз-2022 участвуют 24 боевых и вспомогательных судна, пять самолетов, четыре вертолета и 1390 военных ВМС Болгарии, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции и Франции.

Видео дня
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   НАТО Военные учения Российская агрессия Черное море ВМС Военные корабли Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

21 июля курс доллара в обменниках поднялся до 40 грн/$, но ненадолго (Фото:Андрей Самофалов / НВ)
Сюжет
Курс от НБУ 36,6 грн за доллар /
Из-за девальвации все снова подорожает — насколько и как быстро?
22 июля, 08:52
Финансы
Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал о деньгах страны (Фото:НБУ / Flickr)
Курс доллара, рост цен, печать гривни. /
Что планирует глава НБУ Кирилл Шевченко — 7 главных цифр
22 июля, 07:32
Экономика
Самые экологичные электрокары (Фото:CC)
Лучшие из лучших /
10 самых экологичных электрокаров в мире
22 июля, 07:00
Выбор авто
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X