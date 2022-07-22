Первые с начала вторжения РФ. В Черном море начались учения НАТО
В учениях задействованы военные из 11 стран НАТО (Фото:НАТО)
В болгарской акватории Черного моря стартовали первые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину учения военно-морских сил Североатлантического альянса.
Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил местный портал News.bg.
В маневрах НАТО задействованы военнослужащие 11 стран.
В частности, в учениях Бриз-2022 участвуют 24 боевых и вспомогательных судна, пять самолетов, четыре вертолета и 1390 военных ВМС Болгарии, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции и Франции.
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