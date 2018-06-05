Глава Starbucks заявил о своей отставке

Исполнительный директор всемирной сети кофеен Starbucks Говард Шульц объявил о своей отставке, передает CNBC.

Как сообщается, официально он покинет пост 26 июня. После его место займет Майрон Ульман, бывший глава американской сети универмагов JC Penney.

Отмечается, что Шульц сохранит за собой звание почетного CEO.

На фоне новостей об отставке Шульца появились слухи о его политических амбициях. Как полагают некоторые издания, бизнесмен, бывший сторонником Барака Обамы и Хиллари Клинтон, может иметь собственные президентские амбиции.

"Я думаю о большом спектре открывающихся передо мной возможностей - от благотворительности до государственной службы, но я пока далек от того, чтобы знать, что готовит для меня будущее", - ответил Шульц на вопрос о президентских выборах.

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64-летний Шульц работал в Starbucks с 1982 года. Он превратил компанию в один из самых мощных мировых брендов. Под его руководством сеть возросла от 11 кафе в Сиэтле до более чем 28 тыс. в 77 странах мира.