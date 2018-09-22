Глава Ирана предрек Трампу судьбу иракского диктатора Хусейна

Решение Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном спровоцировало конфликт между Вашингтоном и Тегераном

Президента США Дональда Трампа ждет судьба иракского диктатора Саддама Хусейна, если Вашингтон будет продолжать нынешнюю политику в отношении Ирана, заявил иранский лидер Хасан Рухани в эфире государственного телевидения.

"То же произойдет с Трампом. Америку постигнет та же судьба, что и Саддама Хусейна", - сказал он, пишет Reuters.

Президент Ирана заявил, что Тегеран не откажется от средств обороны, в том числе и от ракет, которые "раздражают" США.

Рухани также напомнил Трампу о последствиях ирано-иракской войны. В результате восьмилетнего противостояния Ирак понес экономические и человеческие потери. В 2003 году Хусейн был свергнут, а через 18 лет после окончания войны – казнен.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

После официального заявления президент США подписал меморандум о возобновлении санкций против Ирана. Они будут введены в течение 180 дней и коснутся, в частности, торговли, нефтяного и банковского секторов Ирана.

Саддам Хусейн был свергнут в 2003 году. Тогда США утверждали, что его режим владеет оружием массового уничтожения. Позже оказалось, что это не отвечало действительности. Самого Хусейна казнили.