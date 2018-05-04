Глава Европарламента предложил ЕС создать собственную армию

Руководитель Европарламента Антонио Таяни заявил о необходимости Европейскому союзу создать собственную армию.

Об этом передает DW.

"Евросоюзу в долгосрочной перспективе нужна единая армия, это позволит ЕС сэкономить и стать активнее на международной арене", - заявил Таяни.

Он считает, что у ЕС не может быть единой внешней политики без наличия собственной армии.

Ранее сообщалось, что Комитет по внутренним делам Европейского парламента одобрил автоматическую систему распределения беженцев, основанную на индивидуальных возможностях каждой из стран Европейского Союза.