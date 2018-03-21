Германия депортировала 50 граждан Грузии

Из Германии в среду, 21 марта, в Тбилиси выслали 50 грузинских граждан из-за нарушений условий безвизового режима.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканал Imedi.

По данным телеканала, в следующем месяце немецкие правоохранители готовятся депортировать еще одну группу грузинских граждан.

При этом 21 февраля, в рамках реадмиссии из Германии в Грузию по тем же причинам были высланы 65 грузинских граждан. А на минувшей неделе 15 граждан Грузии в рамках реадмиссии были депортированы из Австрии.

Напомним, в феврале правительство земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) призвало прекратить действие безвизового режима между ЕС и Грузией, который был введен годом ранее.

Вместе с тем, количество искателей убежища с грузинскими паспортами в Германии выросло с 170 до 743 человек в месяц.

В 2016 году ЕС предусмотрел механизм приостановления безвизового режима с третьими странами в том случае, если их граждане будут нарушать условия безвиза. До отмены виз с Грузией в немецких правительственных кругах выражали опасения, что из-за большого количество квартирных краж, которые совершает организованная преступность из Грузии, криминогенная ситуация в Германии может ухудшиться.