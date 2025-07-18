Киберспециалисты украинской разведки атаковали инфраструктуру Газпрома — источники NV
ГУР атаковала инфраструктуру российского Газпрома (Фото: REUTERS/Anton Vaganov)
Киберкорпус Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины осуществил поражение сетевой инфраструктуры ПАО Газпром, который принимает непосредственное участие в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины.
Об этом сообщили источники NV в ГУР.
По словам собеседников, в результате киберудара был нанесен существенный ущерб сетевой инфраструктуре российского газового монополиста, в частности уничтожен большой объем баз данных и установлено специальное программное обеспечение.
Он добавил, что по результатам операции был отключен доступ к информационной системе Газпрома 20 тыс. системным администраторам. Кроме того, было установлено программное обеспечение на серверы, которое в дальнейшем будет уничтожать данные информационной системы.
Также уничтожено:
- резервные копии данных информационной системы Газпрома;
- базы данных около 390 дочерних компаний Газпрома и его филиалов в том числе Газпром Тепло Энерго, Газпром Обл Энерго, Газпром Энергосбыт и сотни других;
- данные кластеров серверов 1С (10 серверов чрезвычайно высокой мощности) вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) Газпрома и дочерних компаний;
- данные вспомогательных систем (защиты данных, контроля над серверами, администрирования и многое другое);
- базы данных систем аналитики трубопроводов, клапанов, датчиков, насосов и прочего. Удалены серверы с аналитикой работы систем SCADA ответственных за управление технической инфраструктурой;
- операционные системы на доступных серверах и поврежден BIOS (серверы не включаются и требуют физического вмешательства для восстановления работы).
«Деградация российских информационных систем до времен технологического средневековья продолжается. Пользуясь случаем, поздравляем российских „киберспециалистов“ с очередным „достижением“ и советуем постепенно заменять мышки и клавиатуры на молотки и гвоздодеры в качестве основных инструментов труда», — отметил собеседник из украинской разведки.
15 июля сообщалось, что киберспециалисты ГУР при поддержке Украинского киберальянса и группы ВО Team атаковали серверную и сетевую инфраструктуру одного из крупнейших поставщиков дронов для армии страны-агрессора — компании Гаскар Интеграция.
В результате атаки был получен доступ к более чем 47 Тб технической информации о производстве беспилотников в РФ. Вся информация с серверов производителя уничтожена, в том числе 10 Тб резервных копий материалов.
12 июня источники NV сообщили, что киберактивисты провели успешную операцию и парализовали работу одного из крупнейших интернет-провайдеров в российской Сибири Орион Телеком. Сети компании активно использовались российскими силовыми структурами для агрессии против Украины.