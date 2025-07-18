Киберкорпус Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины осуществил поражение сетевой инфраструктуры ПАО Газпром, который принимает непосредственное участие в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщили источники NV в ГУР.

По словам собеседников, в результате киберудара был нанесен существенный ущерб сетевой инфраструктуре российского газового монополиста, в частности уничтожен большой объем баз данных и установлено специальное программное обеспечение.

Он добавил, что по результатам операции был отключен доступ к информационной системе Газпрома 20 тыс. системным администраторам. Кроме того, было установлено программное обеспечение на серверы, которое в дальнейшем будет уничтожать данные информационной системы.

Также уничтожено:

резервные копии данных информационной системы Газпрома;

базы данных около 390 дочерних компаний Газпрома и его филиалов в том числе Газпром Тепло Энерго, Газпром Обл Энерго, Газпром Энергосбыт и сотни других;

данные кластеров серверов 1С ( 10 серверов чрезвычайно высокой мощности) вместе со всеми файлами ( договоры, приказы, распоряжения) Газпрома и дочерних компаний;

10 серверов чрезвычайно высокой мощности) вместе со всеми файлами договоры, приказы, распоряжения) Газпрома и дочерних компаний; данные вспомогательных систем ( защиты данных, контроля над серверами, администрирования и многое другое);

защиты данных, контроля над серверами, администрирования и многое другое); базы данных систем аналитики трубопроводов, клапанов, датчиков, насосов и прочего. Удалены серверы с аналитикой работы систем SCADA ответственных за управление технической инфраструктурой;

операционные системы на доступных серверах и поврежден BIOS ( серверы не включаются и требуют физического вмешательства для восстановления работы).

«Деградация российских информационных систем до времен технологического средневековья продолжается. Пользуясь случаем, поздравляем российских „киберспециалистов“ с очередным „достижением“ и советуем постепенно заменять мышки и клавиатуры на молотки и гвоздодеры в качестве основных инструментов труда», — отметил собеседник из украинской разведки.

15 июля сообщалось, что киберспециалисты ГУР при поддержке Украинского киберальянса и группы ВО Team атаковали серверную и сетевую инфраструктуру одного из крупнейших поставщиков дронов для армии страны-агрессора — компании Гаскар Интеграция.

В результате атаки был получен доступ к более чем 47 Тб технической информации о производстве беспилотников в РФ. Вся информация с серверов производителя уничтожена, в том числе 10 Тб резервных копий материалов.

12 июня источники NV сообщили, что киберактивисты провели успешную операцию и парализовали работу одного из крупнейших интернет-провайдеров в российской Сибири Орион Телеком. Сети компании активно использовались российскими силовыми структурами для агрессии против Украины.