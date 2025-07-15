«Убили все нафиг». Киберкорпус ГУР парализовал работу одного из крупнейших производителей БпЛА в России: там не могут даже открыть двери

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины при поддержке Украинского киберальянса и группы ВО Team атаковали серверную и сетевую инфраструктуру одного из крупнейших поставщиков дронов для армии страны-агрессора — компании Гаскар Интеграция, сообщили источники NV в разведке во вторник, 15 июля.

Как рассказали источники, в результате атаки был получен доступ к более чем 47 Тб технической информации о производстве беспилотников в РФ. Вся информация с серверов производителя уничтожена, в том числе 10 терабайт резервных копий материалов.

После атаки на предприятии не работает интернет, производственные и бухгалтерские программы, парализована работа центра разработок компании Гаскар. Все двери на заводе по производству БпЛА заблокированы и сотрудники вынуждены ходить через пожарные выходы.

«Среди похищенных данных — конфиденциальные анкеты сотрудников компании, а главное — полная техническая документация по производству дронов, которая передана соответствующим специалистам Сил обороны Украины», — сообщили источники NV.

На одном из скриншотов, переданных источниками, подписанный как Андрей сотрудник жалуется, что «с инфраструктурой все очень плохо, убили все нафиг, восстанавливать пока нечего даже».

12 июня источники NV сообщили, что киберактивисты провели успешную операцию и парализовали работу одного из крупнейших интернет-провайдеров в российской Сибири Орион Телеком. Сети компании активно использовались российскими силовыми структурами для агрессии против Украины.