«Убили все нафиг». Киберкорпус ГУР парализовал работу одного из крупнейших производителей БпЛА в России: там не могут даже открыть двери

15 июля, 17:31
Украинские киберспециалисты парализовали работу крупного производителя БпЛА в России (Фото: NV)

Украинские киберспециалисты парализовали работу крупного производителя БпЛА в России (Фото: NV)

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины при поддержке Украинского киберальянса и группы ВО Team атаковали серверную и сетевую инфраструктуру одного из крупнейших поставщиков дронов для армии страны-агрессора — компании Гаскар Интеграция, сообщили источники NV в разведке во вторник, 15 июля.

Как рассказали источники, в результате атаки был получен доступ к более чем 47 Тб технической информации о производстве беспилотников в РФ. Вся информация с серверов производителя уничтожена, в том числе 10 терабайт резервных копий материалов.

После атаки на предприятии не работает интернет, производственные и бухгалтерские программы, парализована работа центра разработок компании Гаскар. Все двери на заводе по производству БпЛА заблокированы и сотрудники вынуждены ходить через пожарные выходы.

«Среди похищенных данных — конфиденциальные анкеты сотрудников компании, а главное — полная техническая документация по производству дронов, которая передана соответствующим специалистам Сил обороны Украины», — сообщили источники NV.

На одном из скриншотов, переданных источниками, подписанный как Андрей сотрудник жалуется, что «с инфраструктурой все очень плохо, убили все нафиг, восстанавливать пока нечего даже».

Фото: NV
Фото: NV
Фото: NV
Фото: NV
Фото: NV
Фото: NV
Фото: NV
Фото: BO Team / Telegram

12 июня источники NV сообщили, что киберактивисты провели успешную операцию и парализовали работу одного из крупнейших интернет-провайдеров в российской Сибири Орион Телеком. Сети компании активно использовались российскими силовыми структурами для агрессии против Украины.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   ГУР ГУР МО Война России против Украины Российские беспилотники Хакеры БПЛА

