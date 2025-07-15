«Убили все нафиг». Киберкорпус ГУР парализовал работу одного из крупнейших производителей БпЛА в России: там не могут даже открыть двери
Украинские киберспециалисты парализовали работу крупного производителя БпЛА в России (Фото: NV)
Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины при поддержке Украинского киберальянса и группы ВО Team атаковали серверную и сетевую инфраструктуру одного из крупнейших поставщиков дронов для армии страны-агрессора — компании Гаскар Интеграция, сообщили источники NV в разведке во вторник, 15 июля.
Как рассказали источники, в результате атаки был получен доступ к более чем 47 Тб технической информации о производстве беспилотников в РФ. Вся информация с серверов производителя уничтожена, в том числе 10 терабайт резервных копий материалов.
После атаки на предприятии не работает интернет, производственные и бухгалтерские программы, парализована работа центра разработок компании Гаскар. Все двери на заводе по производству БпЛА заблокированы и сотрудники вынуждены ходить через пожарные выходы.
«Среди похищенных данных — конфиденциальные анкеты сотрудников компании, а главное — полная техническая документация по производству дронов, которая передана соответствующим специалистам Сил обороны Украины», — сообщили источники NV.
На одном из скриншотов, переданных источниками, подписанный как Андрей сотрудник жалуется, что «с инфраструктурой все очень плохо, убили все нафиг, восстанавливать пока нечего даже».
