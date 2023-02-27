Разрабатывал кампании Путина и Януковича. Умер российский политолог Глеб Павловский 27 февраля, 09:53 Глеб Павловский (Фото:Скриншот/А поговорить?/Глеб Павловский — человек, который «создал» Путина)

В ночь на понедельник, 27 февраля умер российский политолог Глеб Павловский, в начале 2000-х он занимался президентскими кампаниями российского диктатора Владимира Путина и Виктора Януковича.

Об этом сообщил его друг, заведующий кафедрой местного самоуправления Национального исследовательского университета РФ Высшая школа экономики Симон Кордонский, пишут Ведомости.

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В СМИ Павловского часто называют «идеологом Путина». Это связано с тем, что в 1995 году он основал Фонд эффективной политики, который занимался разработкой президентской кампании Путина 2000 года. Контракт с фондом был расторгнут в 2011 году.

Также он принимал участие в кампании Януковича в 2004 году.

Сам Павловский открыто заявлял, что избрание президентом Виктора Ющенко «противоречит интересам России».

Во время Помаранчевой революции Павловский в одном из интервью заявил: «Если Россия позволит расправиться с Украиной, то не пройдет и года, как мы увидим у нас кое-что похлеще. Мы должны всерьез защищаться».

Павловский был заместителем главы правления издательского дома Коммерсантъ и работал в ряде других СМИ.