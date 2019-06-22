Трамп выдвинул кандидата на пост главы Пентагона Сегодня, 10:31 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / YURI GRIPAS Предыдущий и.о. главы Пентагона Шэнахэн отозвал свою кандидатуру REUTERS / YURI GRIPAS

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру нынешнего и.о. министра обороны Марка Эспера на пост главы Пентагона.

Об этом сообщает DW.

Кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона еще должен одобрить Сенат.

Напомним, ранее стало известно, что вместо Патрика Шэнахэна и.о. главы Пентагона назначен министр армии США Марк Эспер.

Объявление Трампа об отзыве Шэнахэном своей кандидатуры на пост главы Пентагона появилось вскоре после того, как издание USA Today сообщило, что ФБР проверяет информацию о домашнем насилии в семье Шэнахэна.

Напомним, что Патрик Шэнахэн вступил в должность и.о. главы Пентагона 1 января 2019 года. Трамп намеревался выдвинуть его на пост министра обороны.