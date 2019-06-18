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Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Вчера, 21:39
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Трамп сменил и.о. главы Пентагона - фото

REUTERS/Kevin Lamarque

Патрик Шэнахэн и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назначил нового исполняющего обязанности министра обороны США.

Вместо Патрика Шэнахэна и.о. главы Пентагона назначен министр армии США Марк Эспер.

Трамп в своем Twitter пояснил, что Патрик Шэнахэн решил отказаться от борьбы за пост министра обороны.

«И.о. главы Пентагона Патрик Шэнахэн проделал прекрасную работу. Но он решил не продолжать процедуру утверждения, поскольку хочет уделить больше времени семье», — написал Трамп.

Объявление Трампа об отзыве Шэнахэном своей кандидатуры на пост главы Пентагона появилось вскоре после того, как издание USA Today сообщило, что ФБР проверяет информацию о домашнем насилии в семье Шэнахэна.

Напомним, что Патрик Шэнахэн вступил в должность и.о. главы Пентагона 1 января 2019 года. Трамп намеревался выдвинуть его на пост министра обороны.

Теги:   Пентагон Дональд Трамп США

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