Глава Пентагона посетил Афганистан с необъявленным визитом 11 февраля, 09:47 218 Цей матеріал також доступний українською EPA Шанахан не имеет указаний о снижении численности войск США в Афганистане EPA

В понедельник, 11 февраля, исполняющий обязанности министра обороны США Пат Шанахан прибыл в Афганистан с необъявленным визитом.

Как сообщает Радио Свобода, во время его визита запланированы встречи с высокопоставленными военными и афганскими чиновниками.

В переговорах с афганскими лидерами Шанахан хочет указать на необходимость достижения мира с талибами.

Он также заявил, что не имеет указаний от Белого дома по снижению численности американских войск в Афганистане с нынешних 14 тысяч.

Напомним, в декабре 2018 года The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп и его ближайшее окружение рассматривают возможность вывода основной части американских войск из Афганистана. Источники отметили, что американский воинский контингент в Афганистане планируется сократить примерно на 7 тыс. человек.

Позже Белый дом заявил, что Трамп не отдавал распоряжений Пентагону относительно войск США в Афганистане.

Численность воинского контингента США в Афганистане составляет 14 тысяч человек. Они как обучают афганских коллег, так и принимают участие в отдельных контртеррористических операциях против террористических группировок, таких как Исламское государство и Талибан.