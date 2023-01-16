Германия начала перебрасывать Patriot в Польшу для защиты инфраструктуры 16 января, 18:01 ЗРК Patriot (Фото:Армия США)

Германия начала отправку в Польшу зенитно-ракетного комплекса Patriot. Сначала передислоцируют военных, потом — технику.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Первые военные Бундесвера, которые будут управлять комплексом Patriot, должны отправиться из Передней Померании уже в понедельник, 23 января. В ближайшие дни начнется передислокация самого комплекса.

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В Польше комплекс Patriot от Германии будет охранять инфраструктуру, связанную с доставкой военной помощи Украине. ЗРК будет прикрывать территорию вокруг грузового склада в Замостье, расположенном в 30 километрах от польско-украинской границы. Согласно плану, там развернут три батареи Patriot и около 600 солдат.

Инфографика: NV

16 января в США прибыли первые военнослужащие ВСУ для обучения работе с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot.