Польша получит ЗРК Patriot от Германии в ближайшие дни

12 января, 18:34
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ЗРК Patriot (Фото:Армия США)

ЗРК Patriot (Фото:Армия США)

Зенитно-ракетные комплексы Patriot из Германии поступят в Польшу в ближайшие дни.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич, сообщает Польское радио.

При этом источники издания в Минобороны и канцелярии президента добавили, что это произойдет после ближайших выходных, то есть с 16 января.

Видео дня

В Польше также прибудут и военнослужащие Бундесвера, пребывание которых на польской территории обусловлено на нескольких уровнях, в частности, оборонными ведомствами и военным командованием двух стран.

Как сообщается, системы Patriot и военные немецких вооруженных сил, которые будут заниматься их обслуживанием, будут размещены в Люблинском воеводстве на востоке Польши.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша Германия Российская агрессия Война России против Украины

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