Франция вдвое увеличит темпы производства гаубиц Caesar — Минобороны
САУ Ceasar (Фото:commons.wikimedia.org)
Производство самоходных 155-мм гаубиц Caesar во Франции должно увеличиться вдвое.
Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, сообщает Les Echos.
«Темпы производства самоходных 155-мм гаубиц Caesar компанией Nexter будут удвоены с нынешних четырех до восьми единиц в месяц», — сказал министр.
По его словам, будет удвоен до 40 единиц в месяц выпуск ракет «земля-воздух» Mistral. Лекорню рассказал, что также увеличится и ускорится производство радаров ПВО Ground Master. С сентября их будут производить в количестве 24 единиц в год.
Ранее Франция уже передавала Украине 18 гаубиц Caesar, в январе обещала передать еще 12 штук.