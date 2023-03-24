Франция вдвое увеличит темпы производства гаубиц Caesar — Минобороны 24 марта, 19:35 САУ Ceasar (Фото:commons.wikimedia.org)

Производство самоходных 155-мм гаубиц Caesar во Франции должно увеличиться вдвое.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, сообщает Les Echos.

«Темпы производства самоходных 155-мм гаубиц Caesar компанией Nexter будут удвоены с нынешних четырех до восьми единиц в месяц», — сказал министр.

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По его словам, будет удвоен до 40 единиц в месяц выпуск ракет «земля-воздух» Mistral. Лекорню рассказал, что также увеличится и ускорится производство радаров ПВО Ground Master. С сентября их будут производить в количестве 24 единиц в год.

Инфографика: NV

Ранее Франция уже передавала Украине 18 гаубиц Caesar, в январе обещала передать еще 12 штук.