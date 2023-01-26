Франция не исключает поставки истребителей Украине — соратник Макрона

26 января, 23:14
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Флаг Франции (Фото:jackmac34 / pixabay)

Флаг Франции (Фото:jackmac34 / pixabay)

Во Франции не исключают возможности передачи истребителей ВСУ, но при условии, что это не приведет к эскалации войны, не подорвет национальную или европейскую безопасность и будет полезно для украинцев.

Об этом заявил близкий соратник президента Франции Эмманюэля Макрона, председатель комитета Национальной ассамблеи по национальной обороне и вооруженным силам Томас Гассилуд, сообщает Тhe Guardian.

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Он подчеркнул, что события в этом вопросе развиваются быстро.

«Мы должны изучать запросы в каждом конкретном случае и оставлять все двери открытыми. В ближайшие недели мы увидим, что произойдет дальше, поскольку события развиваются быстро», — сказал французский депутат.

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Он также отметил, что Франция вряд ли отправит танки Leclerc, потому что они не соответствуют объявленным поставкам из США и Германии. Ранее Макрон говорил, что «ничего не исключает» относительно возможности поставки Украине танков Leclerc.

«Они — не лучший актив, который мы можем предоставить Украине, в частности потому, что украинцам будет дорого и сложно иметь дело с различными типами танков. Мы думаем, например, о возможностях «земля-воздух», — сказал Гассилуд.

Он подчеркнул, что и для танков, и для самолетов требуется длительная подготовка специалистов, поскольку на каждого пилота требуется до 20 человек наземного персонала.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Франция Военная помощь Истребители Война России против Украины

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