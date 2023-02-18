Франция передала Украине современные ПТРК Akeron
ПТРК поставлялись без огласки (Фото:Ray/Twitter)
Франция без огласки снабжала ВСУ современными противотанковыми ракетными комплексами 5-го поколения, известные как Akeron MP.
Об этом сообщает Оpexnews.
Вице-президент Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио сообщил, что Украине были переданы комплексы и ракеты для них.
"Сегодня ясно, что присылаемое нами вооружение хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и присланные AKERON хорошо выполняют свои задачи", - заявил Жан-Луи Тьерио.