Франция передала Украине современные ПТРК Akeron 18 февраля, 04:04 ПТРК поставлялись без огласки (Фото:Ray/Twitter)

Франция без огласки снабжала ВСУ современными противотанковыми ракетными комплексами 5-го поколения, известные как Akeron MP.

Об этом сообщает Оpexnews.

Вице-президент Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио сообщил, что Украине были переданы комплексы и ракеты для них.

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"Сегодня ясно, что присылаемое нами вооружение хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и присланные AKERON хорошо выполняют свои задачи", - заявил Жан-Луи Тьерио.