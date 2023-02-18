Франция передала Украине современные ПТРК Akeron

18 февраля, 04:04
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ПТРК поставлялись без огласки (Фото:Ray/Twitter)

ПТРК поставлялись без огласки (Фото:Ray/Twitter)

Франция без огласки снабжала ВСУ современными противотанковыми ракетными комплексами 5-го поколения, известные как Akeron MP.

Об этом сообщает Оpexnews.

Вице-президент Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио сообщил, что Украине были переданы комплексы и ракеты для них.

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"Сегодня ясно, что присылаемое нами вооружение хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и присланные AKERON хорошо выполняют свои задачи", - заявил Жан-Луи Тьерио.

https://twitter.com/OpexNews/status/1625947933353906185
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Франция Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины

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