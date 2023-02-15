Австралия и Франция будут вместе наращивать производство снарядов для ВСУ

15 февраля, 00:10
Поделиться:
Украинские военные готовятся к атаке российских оккупантов (Фото:REUTERS/Евхении Августии)

Украинские военные готовятся к атаке российских оккупантов (Фото:REUTERS/Евхении Августии)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Франция и Австралия договорились совместно наращивать производство снарядов для украинской армии.

Он отметил, что обе страны увеличат производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

"Франция также объявила, что будет сотрудничать с Австралией в целях наращивания производства боеприпасов калибра 155 мм для поддержки Украины", - заявил Остин.

Видео дня

https://twitter.com/DeptofDefense/status/1625508774801727488
Читайте также:
Едут в Украину. В порту Германии заметили БМП Bradley и несколько сотен другой бронетехники — фото

14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась девятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по обороне Украины. В заседании приняли участие представители 54 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры пообещали передать Украине больше ПВО, больше танков, артиллерии, снарядов, а также обязались расширить обучение украинских военных.

https://www.youtube.com/watch?v=hiuardsLJhI
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Австралия Франция Вооружение Военная помощь Снаряд Поставки оружия Война в Украине Снаряды Ллойд Остин Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X