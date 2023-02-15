Австралия и Франция будут вместе наращивать производство снарядов для ВСУ 15 февраля, 00:10 Украинские военные готовятся к атаке российских оккупантов (Фото:REUTERS/Евхении Августии)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Франция и Австралия договорились совместно наращивать производство снарядов для украинской армии.

Он отметил, что обе страны увеличат производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

"Франция также объявила, что будет сотрудничать с Австралией в целях наращивания производства боеприпасов калибра 155 мм для поддержки Украины", - заявил Остин.

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14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась девятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по обороне Украины. В заседании приняли участие представители 54 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры пообещали передать Украине больше ПВО, больше танков, артиллерии, снарядов, а также обязались расширить обучение украинских военных.