Австралия и Франция будут вместе наращивать производство снарядов для ВСУ
Украинские военные готовятся к атаке российских оккупантов (Фото:REUTERS/Евхении Августии)
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Франция и Австралия договорились совместно наращивать производство снарядов для украинской армии.
Он отметил, что обе страны увеличат производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.
"Франция также объявила, что будет сотрудничать с Австралией в целях наращивания производства боеприпасов калибра 155 мм для поддержки Украины", - заявил Остин.
14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась девятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по обороне Украины. В заседании приняли участие представители 54 стран.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры пообещали передать Украине больше ПВО, больше танков, артиллерии, снарядов, а также обязались расширить обучение украинских военных.