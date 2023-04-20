Флагман флота РФ Петр Великий могут списать: нет денег на ремонт — росСМИ
Флагман Северного флота РФ тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий (Фото:РИА Новости / Telegram)
Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) и флагман Северного флота РФ Петр Великий могут вывести из состава ВМФ из-за «высоких затрат на модернизацию».
Об этом сообщает российское госагентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.
По словам собеседника издания, этот вопрос сейчас прорабатывается. Он предположил, что на решение влияет опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК Адмирал Нахимов, что оказалось «очень затратным».
По информации ТАСС, часть экипажа Петра Великого уже перешла на борт проходящего модернизацию Адмирала Нахимова, который планируют передать флоту в 2024 году.
В то же время РИА Новости со ссылкой на источники опроверг информацию о выводе флагмана из состава ВМФ.
Петр Великий — флагман Северного флота РФ, единственный боевой надводный атомоход в ВМФ РФ. Он оснащен ядерной энергетической установкой и управляемым ракетным вооружением.