Флагман флота РФ Петр Великий могут списать: нет денег на ремонт — росСМИ 20 апреля, 18:25 Флагман Северного флота РФ тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий (Фото:РИА Новости / Telegram)

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) и флагман Северного флота РФ Петр Великий могут вывести из состава ВМФ из-за «высоких затрат на модернизацию».

Об этом сообщает российское госагентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

По словам собеседника издания, этот вопрос сейчас прорабатывается. Он предположил, что на решение влияет опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК Адмирал Нахимов, что оказалось «очень затратным».

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По информации ТАСС, часть экипажа Петра Великого уже перешла на борт проходящего модернизацию Адмирала Нахимова, который планируют передать флоту в 2024 году.



В то же время РИА Новости со ссылкой на источники опроверг информацию о выводе флагмана из состава ВМФ.

Петр Великий — флагман Северного флота РФ, единственный боевой надводный атомоход в ВМФ РФ. Он оснащен ядерной энергетической установкой и управляемым ракетным вооружением.