ФБР провело обыск в офисе личного адвоката Трампа

В Нью-Йорке сотрудники ФБР провели обыск в офисе личного юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна.

Как сообщает The New York Times, в ходе обыска были изъяты документы, которые касались клиентов Коэна. Среди изъятых документов, в частности, сведения о деньгах, которые в 2016 году Коэн перевел порнозвезде Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс), которая утверждает, что у нее была интимная связь с Дональдом Трампом.

Обыск был связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Адвокат Коэна Стивен Райан назвал действия правоохранительных органов "неприемлемыми". Он отметил, что Коэн сотрудничал со всеми правительственным структурами.

Также Райан заявил, что среди документов, изъятых ФБР, были бумаги, на которые распространяется действие принципа адвокатской тайны.

Ранее сообщалось, что Коэн заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом в середине 2000-х годов.

В начале марта Клиффорд подала иск против президента США Дональда Трампа.

Она заявила, что Трамп не подписал договор о неразглашении их отношений, которые продолжались с лета 2006 года до начала 2007 года.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что адвокаты Трампа выиграли суд против Клиффорд.