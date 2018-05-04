ФБР прослушивало личного адвоката Трампа - NBC

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Майкл Коэн

Майкл Коэн

Издание NBC сообщает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) прослушивало телефонные разговоры личного адвоката президента США Майкла Коэна.

Сообщается, что прослушка велась за несколько недель до обысков, которые были проведены в начале апреля.

Сам адвокат считает, что обыски были проведены по просьбе спецпрокурора Мюллера.

Напомним, 10 апреля сотрудники ФБР провели обыск в офисе личного юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна.

Обыск был связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

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