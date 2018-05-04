ФБР прослушивало личного адвоката Трампа - NBC

Издание NBC сообщает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) прослушивало телефонные разговоры личного адвоката президента США Майкла Коэна.
Сообщается, что прослушка велась за несколько недель до обысков, которые были проведены в начале апреля.
Сам адвокат считает, что обыски были проведены по просьбе спецпрокурора Мюллера.
Напомним, 10 апреля сотрудники ФБР провели обыск в офисе личного юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна.
Обыск был связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.
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