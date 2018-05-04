ФБР прослушивало личного адвоката Трампа - NBC

Издание NBC сообщает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) прослушивало телефонные разговоры личного адвоката президента США Майкла Коэна.

Сообщается, что прослушка велась за несколько недель до обысков, которые были проведены в начале апреля.

Сам адвокат считает, что обыски были проведены по просьбе спецпрокурора Мюллера.

Напомним, 10 апреля сотрудники ФБР провели обыск в офисе личного юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна.

Обыск был связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.