20 сентября 2018, четверг

Евросоюз заподозрил Amazon в недобросовестной конкуренции

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Европарламент проверит Amazon

Европарламент проверит Amazon

Регулирующие органы Европейского союза проверят онлайн-ретейлера Amazon, чтобы выяснить, размещает ли компания на своем сайте данные о продавцах таким образом, что это нарушает правила конкуренции.

Об этом передает Reuters.

В Евросоюзе полагают, что Amazon может использовать данные сторонних продавцов, чтобы выгоднее размещать собственные продукты.

"Мы собираем информацию по этому поводу. Официально дело мы не открыли. Мы пытаемся убедиться совершает ли Amazon неправомерные действия или нет, и получить полную картину", - заявила глава европейского антимонопольного регулятора, еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

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