17 сентября 2018, понедельник

Amazon начала масштабное внутреннее расследование из-за утечки данных и взяток сотрудникам – WSJ

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Amazon проводит внутреннее расследование во всех международных представительствах

Amazon проводит внутреннее расследование во всех международных представительствах

Крупнейший американский интернет-магазин Amazon начал масштабное внутренне расследование из-за утечки данных и фактов получения взяток сотрудниками компании, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, сотрудники Amazon продавали внутренние данные и другую конфиденциальную информацию, которая позволяла более эффективно продвигать продукцию на платформе интернет-магазина сторонним компаниям.

Сотрудники предоставляли данные о системе подбора наименований товаров, а также принципах их оценки. Кроме того, были случаи удаления отрицательных отзывов и восстановления удаленных аккаунтов.

Размеры взяток могли составлять от $80 до $2 тысяч.

Наиболее широко такая практика применялась в Китае, где за каждый удаленный негативный комментарий компании платили сотрудникам по $300. Деньги поступали преимущественно наличными.

В самой компании подтвердили информацию о начале расследования. Там заявили, что у компании есть строгая политика и кодекс чести, и каждый, кто его нарушает, попадет под юридические или уголовные санкции. 

Отмечается, что Amazon проводит внутреннее расследование во всех международных представительствах.

Amazon была создана в 1994 году. Компания занимается продажей товаров и услуг через интернет. Ассортимент предлагаемых товаров включает книги, бытовую электронику, детские игрушки, пищевые продукты, хозяйственные и спортивные товары и многое другое. Помимо США компания имеет представительства в ряде других стран.

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