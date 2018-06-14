14 июня 2018, четверг

Европарламент решил отказаться от пластиковой посуды

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Бюро законодательного органа Европейского союза приняло решение, что с июля 2019 года в здании Европарламента не будут использовать одноразовую пластиковую посуду.

Об этом передает Укринформ.

Ограничение коснется бутылок для питьевой воды, одноразовой посуды, используемых во время проведения мероприятий и в заведениях общественного питания на территории зданий парламента.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и штрафовать страны-члены ЕС за пластиковый мусор, который не подлежит вторичной переработке.

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