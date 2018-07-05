Европарламент рассмотрит новые правила безвиза

В Европарламенте рассмотрят создание спецпроверки для туристов из "безвизовых стран"

Депутаты Европейского парламента рассмотрят новые правила безвизовых путешествий, которые предусматривают, что путешественники с правом безвизовых поездок смогут проходить проверку до прибытия в Евросоюз, используя Европейскую систему авторизации и информации о путешествия (ETIAS).

Эта идея может быть воплощена уже в 2021 году, сообщает Радио Свобода.

Как заявила евродепутат от Венгрии Кинга Галь, эта проверка не будет создавать каких-то проблем для постоянных путешественников.

"Это будет простой процесс... просто онлайн-проверка, которую они смогут пройти перед поездкой в ​​ЕС", - сказала она.

Граждане "безвизовых стран" должны будут заполнять электронную форму перед путешествием. В заявке, среди прочего, будут вопросы по уголовным делам в прошлом или посещение заявителями зон конфликта. Это позволит представителям власти определить, может ли кто-то из путешественников представлять угрозу до прибытия в ЕС. Если будут такие подозрения, путешественникам могут отказать во въезде.

Согласно проекту, "авторизация" будет стоить 7 евро, разрешение на въезд будет действовать три года (не нужно подавать заявку и платить сбор перед каждой поездкой).