Год безвизового режима. Что изменилось и стали ли украинцы чаще посещать Европу

Примерно 555 тыс. украинцев воспользовались безвизовым режимом со странами Евросоюза. Именно такое количество граждан состоянию на 11 июня пересекли границу Украины с только выданными биометрическими паспортами без каких-либо отметок и виз, рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян. Однако это лишь 4% от общего количества тех, кто выезжал в страны ЕС. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Сколько украинцев пересекли границу Украина-ЕС

11 июня прошлого года вступил в силу безвизовый режим для Украины со странами Евросоюза. Точное количество отказов украинцам во въезде в ЕС Слободян не назвал, но отметил, что их процент незначителен.

С безвизом число украинских нелегалов в Европе выросло на 12%

Среди основных причин отказов - несоответствие цели поездки, недостаточное финансовое обеспечение и превышение срока пребывания в ЕС во время предыдущих поездок.

"За год до безвизовых мы зафиксировали 17, 7 млн пересечений украинцами границы в страны Европейского Союза, а с началом бевиза таких пересечений стало около 20 млн. То есть, мы можем говорить о 2,3 млн увеличения пересечения украинцами границы в ЕС за год безвиза, что является показателем: украинцы действительно больше стали ездить в Европейский Союз", - отметил Слободян.

Сейчас на руках у украинцев почти 9 млн биометрических паспортов, с которыми можно пересекать границу с ЕС без виз. В общем выдавать их начали еще с начала 2015 года.

Ажиотаж на биометрические загранпаспорта

По словам начальника Управления коммуникациями и электронными сервисами Государственной миграционной службы Сергея Гунько, большой спрос на биометрику возник после внедрения безвиза. Ажиотаж на подобные документы для выезда продержался до октября прошлого года. Однако в целом спрос на биометрические паспорта не исчезает.

Только в этом году их было выдано почти два с половиной миллиона.

Очереди и задержки на выдачу загранпаспортов уменьшаются

Очереди на оформление таких документов в некоторых регионах все же существуют, отметил Гунько. Разгрузить отделы Государственной миграционной службы помогают Центры предоставления административных услуг - в 80 городах можно оформить заграничные документы для выезда и в таких структурах.

Также уменьшается срок ожидания изготовленных биометрических паспортов - из-за большой востребованности в январе полиграфкомбинат Украина открыл дополнительную линию на персонализацию документов, добавил Гунько.

"Очередь уменьшается, некоторая задержка остается, но она не касается несрочных паспортов. Срочные, которые делаются 7 дней, тоже изготавливаются почти без задержки. На 20-дневные паспорта задержка еще может быть", - сообщил Гунько.

Дороже, чем в Египте

Безвизовый режим поспособствовал увеличению количества путешествий украинцев в Евросоюз. Однако на одной ступени вместе с облегчением пересечения границы можно ставить и постоянное открытие новых дешевых авиарейсов в Европу лоукостами, рассказал директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

Однако существенное увеличение туристов специалисты уже начали фиксировать лишь через полгода после того, как ввели безвиз.

Евросоюз предоставил право специальным законом восстанавливать визовый режим при чрезвычайных условиях

На это повлияли задержки с выдачей биометрических паспортов, а также более дорогие цены на отдых по сравнению с популярными среди украинцев Турцией и Египтом.

"Авиакомпании фиксируют увеличение потока от 15 до 30% в зависимости от направления. Если брать по результатам этого года, то следствием безвиза стало открытие довольно значительного количества авиарейсов чартерных. Туроператоры открыли новые направления в Европе. В этом году начались чартерные рейсы в Италию, активно продается Греция, Испания", - рассказал Царук.

Нелегалы ​​и трудовые мигранты

Евросоюз предоставил право специальным законом восстанавливать визовый режим при чрезвычайных условиях. Например, это может произойти из-за существенного роста нелегальных мигрантов из определенной страны. Первый отчет по мониторингу в ЕС был в декабре прошлого года.

По его данным, в целом Украина выполняет обязательства, и оснований для приостановления безвиза не было. В прошлом году среди нелегалов в Европе обнаружили 32 тыс. украицев, рассказала аналитик общественной организации Европа без барьеров Екатерина Кульчицкая.

По сравнению с предыдущим 2016 годом, это число выросло на 12%. Однако оно не является критическим по постановке вопроса об отмене безвизового режима Украины с ЕС, отметила эксперт.

"Нелегальные мигранты с украинским гражданством чаще всего встречаются в Польше, около 60% нелегалов, это более 19 тыс. человек, которые уехали из Украины в ЕС. На втором месте Венгрия, там около 4 тыс. За ними следуют Германия, Словакия и Чехия. Это те страны, в которых работает больше всего украинских заробитчан", - отметила аналитик.

По данным общественной организации Европа без барьеров, в 2017 году после полугода безвизовых количество запросов от украинцев на визы сократилась вдвое - с почти 1,5 млн до 720 тыс.