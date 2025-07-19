ЕС выделит Финляндии средства для содержания границы с Россией для Финляндии
Финляндия получит от ЕС 1,6 млрд евро на усиление границы с Россией (Фото: REUTERS/Stoyan Nenov)
Европейская комиссия планирует выделить Финляндии средства для усиления границы с Россией.
Об этом сообщает Yle.
Отмечается, что страна получит от блока для содержания восточной границы на миллиард евро больше, чем в текущем периоде финансирования — 1,6 млрд евро.
Министр по вопросам европейского сотрудничества и управления госкомпаниями Йоаким Странд подтвердил эту информацию на пресс-конференции.
Странд отметил, что решение Еврокомиссии указывает на то, что «во внимание была принята финская точка зрения».
30 мая специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что Россия усиливает военное присутствие на границе с Финляндией.
19 июня парламент Финляндии поддержал выход из Оттавской конвенции о запрете мин.
Финские военные разведчики считают, что после завершения фазы высокой интенсивности войны в Украине Россия сосредоточит ресурсы на северном направлении.
НАТО подтверждает: активность Москвы имеет стратегическое значение. Граница с Финляндией, которая вступила в Альянс два года назад, теперь является самым длинным участком контакта НАТО с Россией — более 1300 км.