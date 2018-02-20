Эрдоган прокомментировал попытки сторонников Асада войти в Африн

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на попытки сторонников сирийского президента Башара Асада войти в район проведения операции Оливковая ветвь в Африне на севере Сирии.

"Вечером 20 февраля зафиксирована попытка выдвижения колонны пикапов с шиитскими добровольцами в сторону Африна. Однако в ответ на действия частей артиллерии, они были вынуждены повернуть обратно. На данный момент инцидент исчерпан", - цитирует его заявление Анадолу.

Он назвал действия проправительственных войск ошибочными. "Безусловно, подобное недопустимо. Они тяжело поплатятся за свои шаги", - добавил он.

Напомним, что 20 февраля сирийские СМИ сообщили, что в Африн на севере Сирии вошли проправительственные войска. Они въехали на территорию проведения операции Оливковая ветвь на военных машинах, оборудованных станковыми гранатометами.

Однако на расстоянии до 10 км от Африна их обстреляла турецкая артиллерия, они были вынуждены отступить в ответ.

21 января генштаб вооруженных сил Турции заявил о начале наземной операции Оливковая ветвь в сирийском районе Африн.

В Анкаре настаивают, что "курдские террористы, орудующие на юге Турции", якобы получают поддержку из сирийского Африна и это угрожает нацбезопасности страны.

Курдские власти в ответ призвали правительство Сирии вмешаться, чтобы остановить наступление турецкой армии. Они считают, что Анкара намерена оккупировать часть Сирии.