Эрдоган похвастался сходством с Путиным: Мы самые опытные в мире

Президент Турции Реджеп Эрдоган в последние дни перед выборами президента в стране сравнил себя с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал TRT.

"Есть два наиболее опытных политических лидера – это Путин и я. Поскольку мы занимали посты президентов и премьер-министров, мы с Путиным непрерывно находимся у власти уже 15–16 лет подряд", – сказал турецкий лидер 22 июня во время общения с журналистами.

Эрдоган отметил, что Турция нашла взаимопонимание с Россией по сирийскому вопросу, а лично у него сложились "особые отношения с господином Путиным".

Президент Турции также сделал похожее заявление во время предвыборного выступления в Стамбуле, сообщает газета Aksam.

"Кого из других кандидатов [на выборах президента в Турции] признает мир? Со сколькими из мировых лидеров они встречались? Я в числе политиков, которые дольше всего присутствуют в Генеральной Ассамблее ООН. Да, дольше всех – я и Путин", – подчеркнул Эрдоган.

24 июня в Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы. Эрдоган будет баллотироваться на второй срок.

После почти столетней истории Турции как парламентской республики всю полноту власти получит будущий победитель президентской гонки – в стране вступят в силу конституционные изменения, одобренные на референдуме в апреле 2017 года.

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