Просветил диктатора. Президент Таджикистана заявил Путину, чтобы тот не считал Центральную Азию «бывшим СССР»

15 октября, 01:58
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Эмомали Рахмон недоволен политикой Путина (Фото:ElmasDean/Twitter)

Эмомали Рахмон недоволен политикой Путина (Фото:ElmasDean/Twitter)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неожиданно разразился критикой в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина.

Рахмон выразил свое недовольство отношением властей РФ к Таджикистану. Он также указал Путину, что не стоит относиться к «странам Центральной Азии, как к бывшему СССР».

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«Почему на какой-то несчастный форум в Таджикистане мы умоляем, я дал поручение МИД, я даже с вами говорил, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет, на уровне замминистров. Вот Таджикистан заслужил стратегический партнер. Мы что, так ведем себя? Нас не 100−200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались… Не надо много денег вкладывать. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики стран Центральной Азии как бывшего Советского Союза», — заявил Рахмон.

https://www.youtube.com/watch?v=k0plRt5-eUE
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Владимир Путин Таджикистан Эмомали Рахмон

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