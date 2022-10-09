Должны были пройти в октябре. Кыргызстан отказался от проведения учений ОДКБ 9 октября, 14:09 Военные Кыргызстана (Фото:Минобороны Кыргызстана)

Кыргызстан принял решение отменить обучение Организации договора о коллективной безопасности на своей территории. До этого президент страны Садыр Жапаров не приехал на юбилей российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Радио Азаттик со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Кыргызстана.

Командно-штабные учения с миротворцами ОДКБ Нерушимое братство-2022 должны были пройти с 10 по 14 октября в учебном центре Эдельвейс.

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В Минобороны страны пока еще не назвали причины такого решения.

Следует отметить, что в учениях должны были принять участие военные Таджикистана. Но после обострения конфликта на границе в Киргизии потребовали отмены учений или исключения Таджикистана.

Ранее стало известно, что Жапаров не принимал участия в неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге, главным событием которой должен быть юбилей Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Боевые действия на границе Таджикистана и Кыргызстана вспыхнули 14 сентября.

Утром 16 сентября ситуация обострилась, стороны возложили ответственность за разгар конфликта друг на друга.

Также Кыргызстан и Таджикистан обвинили друг друга в применении тяжелого вооружения.

25 сентября главы Государственных комитетов национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана Камчибек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали протокол о прекращении конфликта между странами и его последствиями.

Обе страны являются союзниками по ОДКБ ( Организации договора о коллективной безопасности), в состав которой входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Граница между Кыргызстаном и Таджикистаном имеет протяженность 970 километров, из которых согласовано только 519 километров, а остальные считаются спорными.