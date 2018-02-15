Эксперты расшифровали речевой самописец Ан-148

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расшифровал речевой самописец самолета Ан-148 Саратовских авиалиний, разбившегося 11 февраля в Подмосковье. Полученные данные переданы в Следственный комитет РФ.

"Расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных", - цитирует Интерфакс заявление МАК.

Напомним, что эксперты МАК после расшифровки данных параметрического бортового самописца выяснили, что приборы Ан-148 некорректно отображали данные о скорости полета, что могло быть вызвано обледенением датчиков. Они пришли к выводу, что неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков и были причиной крушения.

11 февраля в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний. На борту находился 71 человек, никто из них не выжил.

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту крушения лайнера. Предварительная квалификация - нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта.