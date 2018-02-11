Катастрофа Ан-148 в Подмосковье - фото и видео с места трагедии

В воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение Ан-148 Саратовских авиалиний с 71 человеком на борту, все погибли.

На канале Mash в Telegram опубликовали несколько видео с места трагедии.

Обломки разбившегося Ан-148 упали на землю всего в паре десятков метров от жилых домов. Жертв могло быть больше.

На месте крушения среди обломков нашли множество писем, которые уже начал засыпать снег. Следов пожара нет.

Также на канале опубликовали радиопереговоры с самолетом Ан-148. Диспетчеры вызывают борт 703. Ответа нет.

Напомним, 11 февраля пропал с экранов радаров пассажирский самолет Ан-148 после вылета из аэропорта Домодедово, Москва. Саратовские авиалинии подтвердили информацию о крушении самолета, на борту которого находился 71 человек.

Есть информация о возможных причинах крушения. Среди них - техническая неисправность самолета, столкновение с вертолетом или ошибка экипажа.

В МЧС РФ опубликовали списки всех пассажиров данного рейса. По предварительным данным, на борту находились трое детей, которым было 17, 12 и 5 лет.