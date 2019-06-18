Экс-президента Египта похоронили в Каире
Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили во вторник, 18 июня, в Каире.
Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на его сына, семья Мурси посетила похоронные обряды в мечети тюрьмы Тора в Каире. Экс-президента Египта похоронили на кладбище в западном районе страны.
Отмечается, что силовики не позволили похоронить отца на семейном кладбище в его родном городе в провинции Шаркия.
Напомним, экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси стало плохо во время судебного заседания, спустя короткое время врачи констатировали его смерть.
После смерти Мурси в Египте объявили чрезвычайное положение.
По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа.
В 2013 году Мурси свергли в результате военного переворота. Мурси осудили и приговорили в общей сложности к 20 годам тюремного назначения.