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Экс-президента Египта похоронили в Каире

Сегодня, 10:01
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Экс-президента Египта похоронили в Каире - фото

Mohamed Abd El-Ghany/Reuters

Мурси умер во время судебного заседания

Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили во вторник, 18 июня, в Каире.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на его сына, семья Мурси посетила похоронные обряды в мечети тюрьмы Тора в Каире. Экс-президента Египта похоронили на кладбище в западном районе страны.

Отмечается, что силовики не позволили похоронить отца на семейном кладбище в его родном городе в провинции Шаркия.

Напомним, экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси стало плохо во время судебного заседания, спустя короткое время врачи констатировали его смерть.

После смерти Мурси в Египте объявили чрезвычайное положение.

По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа.

В 2013 году Мурси свергли в результате военного переворота. Мурси осудили и приговорили в общей сложности к 20 годам тюремного назначения.

Теги:   Каир Похороны Мухаммед Мурси

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