Экс-президент Fox News получил должность в Белом доме

Президент США Дональд Трамп назначил бывшего исполнительного директора Fox News Билла Шайна своим помощником и заместителем директора по коммуникациям в администрации президента США.

В Белом доме подчеркнули, что у Шайна – свыше 20 лет опыта работы в сфере телевидения, коммуникаций, а также управленческого опыта.

В мае 2017 года Шайн подал в отставку с поста президента Fox News Channel после скандала в связи с обвинениями против ныне покойного гендиректора телеканала Роджера Эйлса в сексуальных домогательствах.

Прежний директор по коммуникациям в администрации президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс покинула свой пост в марте 2018 года.