В Белом доме сообщили об отставке директора по связям с общественностью

Директор по коммуникациям в администрации президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс покидает свой пост, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Причин отставки Хикс представитель администрации не назвала, также она не уточнила, когда именно 29-летняя Хикс покинет свой пост.

Как передает DW, Сандерс опровергла предположения, что отставка директора по коммуникациям Белого дома связана с ее выступлением накануне по "российскому делу".

Как отмечается, во время слушаний Хикс отказалась отвечать на многие вопросы, связанные с расследованием предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с представителями России, и ее действия вызвали жесткую критику со стороны представителей Демократической партии США.

По данным газеты The New York Times, Хикс покинет Белый дом в ближайшие недели.

Издание отмечает, что Хикс обдумывала свое решение в течение нескольких предыдущих месяцев, а затем объявила коллегам, что "смогла добиться всего, на что рассчитывала". Хикс также назвала текущий момент "идеальным" для ухода со своего поста.

Напомним, Хикс заняла пост директора Белого дома по коммуникациям летом 2017 года.