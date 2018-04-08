Экс-президент Бразилии сдался властям

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Луис Инасиу Лула да Силва отправился в полицейский участок

Луис Инасиу Лула да Силва отправился в полицейский участок

В субботу, 7 апреля, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял решение сдаться сотрудникам силовых структур.

Экс-президент покинул здание профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, в котором он скрывался среди своих сторонников, и сел в машину федеральной полиции, передает Folha de Sao Paolo.

Накануне Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию Лулы против вынесенного ему приговора и дал добро на взятие под стражу бывшего президента.

Лула да Силва отвергает выдвинутые против него обвинения и заявляет, что судебный процесс - это попытка не допустить выдвижения его кандидатуры на президентских выборах 2018 года. Согласно опросам, Лула стал бы фаворитом на этих выборах.

Лула да Силва по-прежнему пользуется огромной популярностью у части населения.

Он занимал пост президента Бразилии в 2003 - 2010 годах. В годы его правления страна переживала экономический бум, правительство запустило программы по борьбе с бедностью и в поддержку сельскохозяйственной реформы.

 

 

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