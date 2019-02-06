Экс-президент Бразилии получил второй срок за коррупцию
В среду, 6 февраля, суд Бразилии приговорил
бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силва к 12 годам и 11 месяцам лишения
свободы по делу о получении взяток.
Как сообщает AFP, 73-летний Лула да Силва признан
виновным за то, что "разрешил" двум строительным компаниям выиграть контракты
с государственной нефтяной компанией Petrobras в обмен на проведение ремонтных
работ в загородном доме.
Сам Лула да Силва отрицал выдвинутые
обвинения. По его словам, уголовное преследование политически мотивировано и
было начато с целью не допустить его к участию в выборах в 2018 году.
Экс-президент Бразилии с апреля 2018 года отбывает
12-летний срок за коррупцию по делу, также связанном с коррупцией. В соответствии
с бразильским законодательством, тюремные сроки могут суммироваться, если срок
заключения не превышает 30 лет.
Напомним, что экс-президент Бразилии впервые предстал
перед судом в 2016 году. Через год его приговорили к 12 годам тюремного
заключения. Однако, используя право на апелляцию, Лула да Силва оставался на
свободе до апреля 2018 года. Тогда Верховный суд отклонил его просьбу об отмене
приговора и взял его под стражу.