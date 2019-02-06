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Экс-президент Бразилии получил второй срок за коррупцию

Сегодня, 22:57
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EPA

Луис Инасиу Лула да Силва

В среду, 6 февраля, суд Бразилии приговорил бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силва к 12 годам и 11 месяцам лишения свободы по делу о получении взяток.

Как сообщает AFP, 73-летний Лула да Силва признан виновным за то, что "разрешил" двум строительным компаниям выиграть контракты с государственной нефтяной компанией Petrobras в обмен на проведение ремонтных работ в загородном доме.

Сам Лула да Силва отрицал выдвинутые обвинения. По его словам, уголовное преследование политически мотивировано и было начато с целью не допустить его к участию в выборах в 2018 году.

Экс-президент Бразилии с апреля 2018 года отбывает 12-летний срок за коррупцию по делу, также связанном с коррупцией. В соответствии с бразильским законодательством, тюремные сроки могут суммироваться, если срок заключения не превышает 30 лет.

Напомним, что экс-президент Бразилии впервые предстал перед судом в 2016 году. Через год его приговорили к 12 годам тюремного заключения. Однако, используя право на апелляцию, Лула да Силва оставался на свободе до апреля 2018 года. Тогда Верховный суд отклонил его просьбу об отмене приговора и взял его под стражу.

Теги:   Бразилия

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