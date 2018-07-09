09 июля 2018, понедельник

Суд в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента страны из тюрьмы

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Луиса Инасиу Лулу да Силва оставили в тюрьме

Луиса Инасиу Лулу да Силва оставили в тюрьме

В Бразилии судья Жоао Гебран Нето приостановил решение об освобождении из тюрьмы бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Правоохранители не освободят бывшего президента пока судья не изучит дело, сообщает DW.

Ранее федеральный судья принял временное судебное решение о немедленном освобождении бывшего главы страны. В своем решении судья отметил, что для удержания Лулы да Силвы под стражей на время апелляционного процесса нет оснований и бывший президент может ожидать решения по апелляции на свободе.

Экс-президент Бразилии предстал перед судом в 2016 году. Через год его приговорили к 12 годам тюремного заключения. Однако используя право на апелляцию, Лула да Силва оставался на свободе до апреля 2018 года. Тогда Верховный суд отклонил его просьбу об отмене приговора и взял его под стражу.

В начале мая генеральный прокурор Бразилии вынес экс-президенту новое обвинение в коррупции и отмывании денег. По версии следствия, в 2010 году Партия трудящихся, одним из основателей которой является Лула да Силва, приняла предложение бразильской инженерной компании Odebrecht получить $40 млн в обмен на выгодные компании политические решения.

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