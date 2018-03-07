Эйфелева башня сменит подсветку по случаю 8 марта

Подсветка одной из самых узнаваемых достопримечательностей Парижа меняется по случаю разных событий

В связи с проведением 8 марта Международного дня борьбы за женские права на Эйфелевой башни в Париже появится световая надпись в поддержку женщин.

На башне появится надпись Maintenant On Agit (Настало время действовать), потому что так называется организация, которая борется за права женщин, передает Associated Press.

Перед сменой иллюминации министр культуры Франции Франсуаз Ниссен и мэр Парижа Анн Идальго произнесут речи о поддержке движения по борьбе с насилием в отношении женщин.

Напомним, 8 марта в Киеве состоится Марш за права женщин.

К Маршу за права женщин присоединится Amnesty International с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию.