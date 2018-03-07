8 марта в Киеве состоится Марш за права женщин

В четверг, 8 марта, в центре украинской столицы пройдет Марш за права женщин.

Марш стартует в 13.00 по маршруту Михайловская площадь - улица Владимирская - площадь Льва Толстого - здание Киевгорадминистрации.

К Маршу за права женщин присоединится Amnesty International с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию, сообщили в киевском офисе международной организации.

В 2017 году в Украине в результате домашнего насилия в украине погибли около 600 женщин

“Мы призываем власти Украины ратифицировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, потому что именно она позволит обеспечить комплексную защиту женщин и детей от домашнего и гендерного насилия”, говорится в заявлении The Amnesty International.

По данным организации, ежегодно более миллиона женщин и детей в Украине сталкиваются с физическим и сексуальным насилием в семье. Лишь каждая десятая пострадавшая обращается в полицию.

В 2017 году в Украине в результате домашнего насилия погибли около 600 женщин.

Согласно исследованиям Совета Европы, более половины женщин в стране хоть раз в жизни испытали определенную форму сексуального домогательства. Треть из них отметили, что преступником был начальник, коллега или клиент.

В начале декабря минувшего года украинский парламент проголосовал за принятие законопроектов (№ 4952 и 5294) о предотвращении домашнего насилия, ужесточении наказания для виновных и защиты переживших насилие.

Новые законодательные акты впервые ввели ответственность за домашнее насилие в новейшей украинской истории. Новые законоодательные документы в начале января подписал президент Порошенко.

Однако правозащитники, в том числе и Amnesty International, настаивают на том, что этого недостаточно.

“Принятый в Украине национальный закон является важным шагом вперед, однако именно ратификация Конвенции обяжет государство вести постоянный мониторинг всех форм насилия и обеспечит отчетность государства на международном уровне по выполнению ее положений. Законы должны не только быть приняты, но и выполняться”, - говорится в заявлении The Amnesty International в преддверие Марша.