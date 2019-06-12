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Джонсон выступил против Brexit без соглашения

Сегодня, 18:32
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Джонсон выступил против Brexit без соглашения - фото

REUTERS/Henry Nicholls

Борис Джонсон

Претендент на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не поддерживает вариант Brexit без соглашения, однако хочет внести изменения в существующей сделки.

Об этом сообщает BBC.

«Борис Джонсон сказал, что он не стремится к реализации варианта Brexit без соглашения, в речи, посвященной началу соревнования за пост главы Консервативной партии», — говорится в сообщении.

Однако, по его словам, вариант выхода без соглашения — это «жизненно важный инструмент переговоров», и Великобритания «должна получить что-то лучше, чем существующее соглашение».

«Задержка означать поражение», — сказал он.

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Джонсон добавил, что Великобритания в любом случае выйдет из ЕС 31 октября.

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон официально объявил о начале своей избирательной кампании с целью получить должность лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД 9 июля 2018 года из-за нового плана премьер-министра Мэй по «мягкому» выходу из Европейского Союза. Политик является сторонником бескомпромиссного выхода из состава ЕС.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку после того, как Палата общин поддержит ее соглашение о Brexit с ЕС.

Парламент Британии никак не смогла преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

Мей является лидером Консервативной партии с 11 июля 2016 года.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Борис Джонсон Великобритания

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