9 июля глава Министерства внутренних дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. По данным СМИ, ее причиной стал его конфликт с премьером Терезой Мэй из-за ее плана по "мягкому" Brexit.

НВ приводит самые яркие цитаты Бориса Джонсона о Brexit, Украине и России.

Brexit

22 февраля 2016 года, еще до своего назначения главой британского МИДа и проведения референдума по вопросу Brexit, Джонсон уже высказывался в поддержку выхода Великобритании из ЕС. "Мне хочется лучшего для народа этой страны, что дало бы ему возможность сохранить свои деньги и вернуть ситуацию под контроль", - говорил он.

1 сентября 2016 года: Джонсон в ходе неформальной встречи глав МИД ОБСЕ заверил, что его страна останется частью Европы и планирует принимать участие в принятии решений на уровне дипломатии.

"Великобритания не оставляет Европу. Мы - европейская страна, мы будем продолжать интегрировано участвовать в дипломатии и политике нашего континента", - сказал он.

Июль 2017 года: Джонсон заявил, что плата за Brexit, которую требует ЕС, является грабежом. "Сумма, которую я видел, показалась мне грабительской…И я думаю, у них мало шансов получить ее", - сказал он.

9 июля 2018 года: Джонсон предупредил, что новый план премьер-министра Терезы Мэй по "мягкому" выходу из Европейского Союза закончится тем, что Соединенное Королевство станет европейской колонией.

I am proud to have served as Foreign Secretary. It is with sadness that I step down: here is my letter explaining why. pic.twitter.com/NZXzUZCjdF — Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 июля 2018 г.

"Мы действительно держим путь к статусу колонии. Многие будут бороться, чтобы увидеть экономическое или политическое преимущество этой договоренности", - сказал Джонсон в заявлении об отставке.

По его мнению, Лондон ведет переговоры о Brexit недостаточно решительно. "Brexit должен быть возможностью и надеждой. Возможностью вести дела по-другому… Эта мечта умирает, будучи задушенной ненужными сомнениями", - написал экс-глава МИД Великобритании.

Россия

25 сентября 2016 года: Джонсон обвинил Россию в затягивании войны в Сирии и в том, что эта война "стала намного более отвратительной".

Также он допустил вину России в бомбардировке гуманитарного конвоя ООН в провинции Алеппо.

"Когда доходит до таких случаев, как бомбежка колонны с гуманитарной помощью в Алеппо, мы должны выяснить, знали ли наносившие удары, что их цели - ни в чем не повинные мирные граждане, а если они об этом знали, это уже военное преступление", - сказал министр.

Он отметил, что президент России Владимир Путин "не только протягивает Башару Асаду револьвер, но иногда и сам из него стреляет".

1 октября 2016 года: Джонсон заявил, что России грозит судьба страны-изгоя из-за ее действий в Сирии.

"Они бросают одну бомбу, а потом ждут гуманитарных работников, которые прибывают, чтобы вытащить мирных жителей из-под обломков, а затем через пять минут они бросают еще одну бомбу. У нас есть доказательства. У нас есть все основания считать, что именно русские делали это. Мы стараемся в полной мере это документировать, потому что, на мой взгляд, такие действия являются, несомненно, военным преступлением. Отношение мира к России ухудшается, и я думаю, много кто считает, что РФ рискует стать страной-изгоем", - сказал он.

8 апреля 2017 года: Джонсон отменил запланированный на 10 апреля визит в Россию из-за поддержки ею Башара Асада даже после применения последним химического оружия в Сирии.

"Я не полечу в Москву в понедельник, 10 апреля. Моим приоритетом являются переговоры с партнерами по G7 в отношении Сирии и поддержки Россией Асада", – написал Джонсон в Twitter.

I will now not travel to Moscow on Monday 10 April. My priority is talks w/ my #G7 counterparts about Syria and Russia's support for #Assad — Boris Johnson (@BorisJohnson) 8 апреля 2017 г.

"Мы сожалеем по поводу поддержки Россией режима Асада даже после применения химического оружия против мирных граждан. Призываем Россию сделать все возможное для достижения политического урегулирования в Сирии и работать с международным сообществом, чтобы гарантировать, что ужасные события прошлой недели никогда не повторятся", - говорилось в его заявлении на сайте МИД Великобритании.

15 апреля 2017 года: Джонсон предложил России положить конец кризису в Сирии, заявив, что "у них еще есть время, чтобы оказаться на правильной стороне конфликта". "Россия сейчас находится в лиге "суперзлодеев" вместе с Хезболлой и президентом Сирии Башаром Асадом, но у нее есть шанс все изменить", - написал он в статье для The Telegraph.

"Русские спасли Асада, и они же могут помочь устранить его - и объявить стабильное и плюралистическое будущее для страны", - добавил он.

Глава МИД Великобритании также отметил, что важно, чтобы российский народ понял "ужасную природу режима, который они поддерживают с точки зрения, которую они не могут не понимать".

Май 2017 года: Существует "вполне реальная возможность", что Россия может попытаться вмешаться в парламентские выборы в Великобритании, которые состоятся в следующем месяце. Путин хочет "полностью подорвать веру в демократию и дискредитировать весь демократический процесс".

"Ясно, что это он сделал в Америке, совершенно очевидно, что он стоит за событиями во Франции [где были похищены письма нового президента Эммануэля Макрона], на Западных Балканах он занимается всякими отвратительными инициативами, поэтому мы должны проявлять бдительность", - заявил он.

21 декабря 2017 года: Джонсон заявил, что сейчас нельзя говорить о перезагрузке отношений с Россией.

"Не забывайте трагическую историю Хиллари Клинтон и ее кнопку для перезагрузки отношений с Россией. Не верю, что это возможно на этом этапе - продолжать отношения так, будто ничего не произошло, невозможно", - сказал он.

По словам Джонсона, Великобритания является стойким приверженцем санкций против Кремля, в этом деле Лондон "остается решительным, защищая наши фундаментальные ценности".

"До тех пор, пока не будут решены ключевые вопросы - не будет прекращена дестабилизация Донбасса и не решен вопрос статуса Крыма - территории суверенного европейского государства - нельзя говорить об улучшении отношений", - отметил он.

22 декабря 2017 года: Джонсон посетил Москву и возложил цветы на месте убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. "Правосудие должно свершиться", - написал он на своей странице в Twitter.

Visited Bolshoy Moskvoretsky Bridge to lay flowers at the scene of Russian opposition leader Boris Nemtsov's murder. Justice must be served. pic.twitter.com/FBQjxJ5UiR — Boris Johnson (@BorisJohnson) 22 декабря 2017 г.

Декабрь 2017 года: Джонсон во время своего визита в РФ подшутил над своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Во время пресс-конференции один из российских журналистов поинтересовался, прислушался ли британский министр к советам своих парламентариев, которые перед его поездкой в Москву рекомендовали не брать с собой смартфон и другие гаджеты, а также избегать местной еды.

"В качестве свидетельства меры своего доверия, я могу вам сообщить, что как только я прибыл на переговоры, я незамедлительно отдал свое пальто со всем, что было в карманах, мои перчатки Сергею Лаврову. Я знал, что он присмотрит за ними и что ничего плохого не произойдет", - ответил Джонсон.

В свою очередь, глава МИД РФ также попытался пошутить, заявив, что в карманах Джонсона "ничего не было".

"То есть вы уже обыскали карманы?", - парировал британский дипломат.

20 мая 2018 года: Джонсон заверил, что Соединенное Королевство не прекратит давить на нынешнюю российскую власть. Он отметил, что цель такого давления на российский "политический режим" - заставить его искать "новые пути".

"Наша цель заключается в том, чтобы попытаться показать, что нам совсем не безразлично разрушительное, опасное, безответственное поведение России, которая не считается с человеческими жизнями", - сказал британский министр.

Отравление Новичком в Солсбери

6 марта 2018 года: Джонсон заявил, что власти страны дадут жесткий ответ в случае, если к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери будет иметь отношение Россия.

"Было бы неверным делать выводы до завершения расследования, я могу заверить палату, что, если появятся доказательства причастности государства (России), правительство Ее Величества ответит решительно и должным образом", - сказал он.

6 марта 2018 года: Если подтвердится, что Россия причастна к покушению на Скрипаля, "было бы очень трудно представить" британское представительство на чемпионате мира по футболу, который пройдет в РФ.

15 марта 2018 года: Министр заявил, что убийствами россиян за границей Кремль предупреждает инакомыслящих, в том числе на территории РФ.

По его словам, отравление в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля это "сигнал всем, кто проявляет несогласие в условиях усиливающихся репрессий в путинской России".

"Месседж однозначен: мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас", - написал Джонсон в колонке для The Washinhton Post.

16 марта 2018 года: Джонсон заявил, что приказ о применении в Солсбери химического оружия, по всей видимости, отдал лично президент России Владимир Путин.

"Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй Мировой войны", - сказал он.

18 марта 2018 года: "У нас есть доказательства того, что Россия на протяжении последних 10 лет не только вела разработки вещества нервно-паралитического действия с целью совершения убийств, но также создавала и накапливала Новичок", - заявил Борис Джонсон.

19 марта 2018 года: "Российские возражения становятся все более абсурдными. Один раз они говорят, что никогда не занимались разработкой Новичка. В другой раз заявили, что производили Новичок, но все его запасы были уничтожены. Потом они заявили, что разрабатывали Новичок, все его запасы были уничтожены, но некоторые из них мистическим образом попали в Чехию, Швецию, Словакию, США или даже Великобританию", - заявил Джонсон перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

20 марта 2018 года: Джонсон заявил, что в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля виноваты не Россия и ее жители, а Владимир Путин и Кремль.

По словам британского министра, отравление Александра Литвиненко, а также неподобающее поведение представителей Кремля после выступления премьер-министра Терезы Мэй в парламенте убедили его в виновности Кремля.

"Мы не получили ответа (об отравляющем веществе Новичок - ред.). Только увидели массу сатирических твитов и троллинга", - сказал он.

Джонсон также рассказал о международной солидарности и более глубоком понимании "того поведения, которое отличает Россию в последние годы".

21 марта 2018 года: "Время (нападения в Солсбери), вероятно, более тесно связано с недавними выборами в России", - сказал Джонсон на заседании комитета парламентариев.

По его словам, отравление Скрипаля могло быть использовано, чтобы напомнить россиянам об "образе врага".

"Как делают многие недемократические фигуры, когда сталкиваются с выборами или с каким-то критическим политическим моментом, часто вызывают в общественном воображении образ врага", - объяснил министр.

26 марта 2018 года: Джонсон заявил на своей странице в Twitter, что высылка российских дипломатов из ряда стран войдет в мировую историю.

Today’s extraordinary international response by our allies stands in history as the largest collective expulsion of Russian intelligence officers ever & will help defend our shared security. Russia cannot break international rules with impunity — Boris Johnson (@BorisJohnson) 26 марта 2018 г.

"Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников войдет в историю как крупнейшая коллективная высылка российских разведчиков и поможет защитить нашу коллективную безопасность. Россия не сможет больше безнаказанно нарушать международные правила", - написал он.

4 апреля 2018 года: Джонсон заявил на своей странице в Twitter, что у России был мотив для ликвидации бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

1) Porton Down identified nerve agent as military grade Novichok; 2) Russia has investigated delivering nerve agents,likely for assassination,& as part of this programme has produced and stockpiled small quantities of Novichoks; 3) Russia has motive for targeting Sergei Skripal. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 4 апреля 2018 г.

Глава британского МИД подчеркнул, что Россия исследовала методы транспортировки нервно-паралитических веществ, возможно, для убийств. В рамках этой программы в России создали и хранили небольшое количество газа Новичок.

12 апреля 2018 года: Джонсон подтвердил, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) установили, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили с помощью нервно-паралитического яда военного класса - Новичок. "Нельзя сомневаться в том, что было использовано, и не существует альтернативного объяснения того, кто был ответственным - только у России есть средства, мотивы и записи", - добавил он.

"Кремль должен дать ответы... Использование такого вида оружия никогда не может быть оправданным и должно быть прекращено", - подытожил Джонсон.

Украина

1 сентября 2016 года: После первой встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным Джонсон написал на своей странице в Twitter, что Великобритания не пойдет на компромисс относительно суверенитета Украины.

Productive 1st meeting w/ #Ukraine FM @PavloKlimkin. UK will not compromise on sovereignty of any part of #Ukraine pic.twitter.com/tj4KVFPttS — Boris Johnson (@BorisJohnson) 1 September 2016

Октябрь 2016 года: Джонсон заявил, что Лондон должен стать лидером в оказании давления на Россию с помощью санкций ввиду "беспощадного и жестокого поведения русских в Украине и в Сирии".

6 февраля 2017 года: "Мы будем говорить об Украине, о последних вспышках насилия, которыми все очень обеспокоены...Великобритания будет настаивать, что нет никаких условий для смягчения санкций против России и все условия для продолжения оказания давления на РФ", - сказал Джонсон перед встречей министров иностранных дел ЕС.

17 февраля 2017 года: В ходе панельной дискуссии Будущее Запада: крушение или возвращение? в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности Джонсон заявил, что мир должен решительно ответить на действия страны, которая аннексировала часть чужой территории.

"Если одно государство аннексирует территорию другого, в нарушение Хельсинского соглашения, то тогда мы должны быть абсолютно решительны в вопросе введения санкций, которые необходимы в ответ на такую агрессию", - сказал он.

