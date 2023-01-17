Война на Украине, COVID и Brexit. Джонсон выпустит мемуары о своем премьерстве

17 января, 02:52
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Борис Джонсон перед вылетом на встречу с Зеленским Oxfordshire, Britain Июнь 18, 2022 (Фото:Joe Giddens/Pool via REUTERS)

Борис Джонсон перед вылетом на встречу с Зеленским Oxfordshire, Britain Июнь 18, 2022 (Фото:Joe Giddens/Pool via REUTERS)

Бывший премьер-министр Британи Борис Джонсон подписал соглашение о написании мемуаров. В книге речь пойдет о полномасштабном вторжении РФ в Украину, пандемии COVID-19 и Brexit.

Об этом сообщает The Guardian.

Работу над новой книгой будет вести издательство HarperCollins.

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Сообщается, что в книге будут описаны события, которые были при премьерстве Джонсона: полномасштабное вторжение РФ в Украину, эпидемия COVID-19 и Brexit.

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По словам издателей, книга, пока не имеющая названия, станет мемуарами премьер-министра, «не похожими ни на какие другие».

"Я с нетерпением жду возможности поработать с Борисом Джонсоном, поскольку он пишет свою книгу о пребывании в должности премьера во время одних из важнейших событий, произошедших в Соединенном Королевстве в последнее время", - заявила Арабелла Пайк, директор издательства William Collins.

Джонсон уже автор нескольких книг. Самая известная из них – Фактор Черчилля. В 2015 году он подписал контракт о создании книги о Уильяме Шекспире, но вскоре она была отложена на неопределенный срок.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Великобритания Борис Джонсон мемуары

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