Война на Украине, COVID и Brexit. Джонсон выпустит мемуары о своем премьерстве
Борис Джонсон перед вылетом на встречу с Зеленским Oxfordshire, Britain Июнь 18, 2022 (Фото:Joe Giddens/Pool via REUTERS)
Бывший премьер-министр Британи Борис Джонсон подписал соглашение о написании мемуаров. В книге речь пойдет о полномасштабном вторжении РФ в Украину, пандемии COVID-19 и Brexit.
Об этом сообщает The Guardian.
Работу над новой книгой будет вести издательство HarperCollins.
Сообщается, что в книге будут описаны события, которые были при премьерстве Джонсона: полномасштабное вторжение РФ в Украину, эпидемия COVID-19 и Brexit.
По словам издателей, книга, пока не имеющая названия, станет мемуарами премьер-министра, «не похожими ни на какие другие».
"Я с нетерпением жду возможности поработать с Борисом Джонсоном, поскольку он пишет свою книгу о пребывании в должности премьера во время одних из важнейших событий, произошедших в Соединенном Королевстве в последнее время", - заявила Арабелла Пайк, директор издательства William Collins.
Джонсон уже автор нескольких книг. Самая известная из них – Фактор Черчилля. В 2015 году он подписал контракт о создании книги о Уильяме Шекспире, но вскоре она была отложена на неопределенный срок.