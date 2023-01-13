Джонсон планирует приехать в Украину в ближайшие месяцы — The Guardian 13 января, 05:13 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Toby Melville/Pool)

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в ближайшие месяцы планирует приехать в Украину. Он намерен продемонстрировать публичную поддержку Украины.

Об этом сообщает The Guardian.



Бывший премьер сказал друзьям, что намерен в ближайшие месяцы отправиться в Киев. Украинские источники также сообщили, что Джонсон намеревался приехать в Киев, но у них пока нет конкретной информации о датах.

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Тобиас Эллвуд, глава специального комитета Палаты общин по обороне, предупредил Джонсона, что он не должен вмешиваться в официальные отношения между двумя странами.

"Конечно , Киев будет рад любому высокопоставленному гостю из Запада, не в последнюю очередь бывшему премьер-министру, который с самого начала был пионером в военной помощи Украине. Но Борис не должен мешать обмену сообщениями или официальным каналам связи между Лондоном и Киевом», – отметил Эллвуд.

Другой депутат-консерватор предположил, что путешествие Джонсона в Киев станет хорошей рекламой для его международных выступлений. В первые четыре месяца после своего пребывания в должности он заработал более 1 миллиона фунтов стерлингов, выступив с четырьмя речами.

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Планируемое путешествие станет для Джонсона четвертым визитом в Украину. В первый раз он побывал в Киеве в апреле 2022 года. Он отправился в Украину со вторым неожиданным визитом в июне и снова вернулся в августе в День независимости.