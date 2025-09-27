Дело Эпштейна. В Конгрессе США обнародовали новые документы, где фигурирует Илон Маск

Илон Маск и принц Эндрю упоминаются в новых документах о Джеффри Эпштейне (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Демократы из Конгресса США обнародовали новые документы, касающиеся сексуального преступника Джеффри Эпштейна , которого обвиняют в сутенерстве и склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу.

Согласно этим материалам, Эпштейн мог поддерживать контакты с американским миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщил Комитет Палаты представителей США по вопросам надзора и подотчетности.

Документы относятся к третьей партии, предоставленной наследниками Эпштейна, и включают журналы телефонных сообщений, копии бортовых журналов, списки пассажиров во время перелетов, финансовые книги и ежедневный график Эпштейна, сообщает BBC.

В записях указано, что Илона Маска пригласили на остров Эпштейна более 10 лет назад. Одна из заметок в документах от 6 декабря 2014 года содержит напоминание: «Илон Маск приедет на остров 6 декабря (это все еще актуально?)».

Также в бортовом журнале самолета Эпштейна за май 2000 года фиксируется, что британский принц Эндрю был пассажиром на рейсе вместе с соратницей Эпштейна. Он летел из Титерборо, штат Нью-Джерси, в Вест-Палм-Бич, Флорида.

Ранее принц Эндрю отрицал любые правонарушения, а Маск утверждал, что Эпштейн приглашал его на остров, но он якобы отказался.

Документы также содержат информацию о запланированных встречах с другими известными лицами, среди которых соучредитель PayPal Питер Тилл и Стивен Бэннон, бывший советник президента США Дональда Трампа.

Однако это не свидетельствует о том, что упомянутые лица могли быть в курсе преступной деятельности Эпштейна.

Демократы вновь призвали Министерство юстиции США рассекретить полные файлы, касающиеся Эпштейна.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллионер, который стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США.

Его обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов, он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно, и сотен несовершеннолетних. в 2008 году он заключил сделку с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.