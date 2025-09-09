От Дональда для Джеффри. Скандальное письмо Трампа привлекло внимание к делу Эпштейна: почему он самый известный сексуальный преступник в США

Джеффри Эпштейн , который покончил жизнь самоубийством в тюрьме в 2019 году и был обвинен в торговле несовершеннолетними и организации проституции, снова в центре внимания американских медиа. Точнее, не он сам, а «файлы Эпштейна». Демократы из Палаты представителей обнародовали копию двусмысленного письма, которое, вероятно, было подписано президентом США Дональдом Трампом и адресовано Эпштейну.

Письмо отражает разговор между «Дональдом» и «Джеффри» на фоне нарисованного от руки контура женского тела. «С днем рождения — и пусть каждый день будет новым замечательным секретом», — говорится в подписи от имени «Трампа», при этом строка расположена чуть ниже женских бедер на рисунке. Ранее президент США отрицал, что писал это письмо, когда впервые появилась информация о его существовании. 8 сентября оно было опубликовано впервые. Белый дом отрицает, что эту "открытку" создал Трамп.

Инфографика: Democrats on the House Oversight Committee/Handout via REUTERS

Письмо разожгло скандал вокруг т.н. «досье Эпштейна» — документов, которые могут содержать информацию о крупнейшей в истории сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, в которую входили самые влиятельные люди начала века. В июне 2025 года миллиардер Илон Маск предположил, что в таких материалах фигурирует и президент Дональд Трамп, а также призвал главу Белого дома наконец выполнить обещание и обнародовать все материалы по делу Эпштейна. Минюст США настаивал, что никаких подобных «списков» в природе не существует.

В сентябре 2025 года комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США обнародовал массив документов, связанных с федеральным расследованием дела Эпштейна. Это более 33 тыс. документов, среди которых журналы полетов Эпштейна, видео с камер наблюдения в тюрьме, судебные документы, аудиозаписи и электронные письма.

NV напоминает, как нью-йоркский финансист превратился в самого известного сексуального преступника Америки, кого из известных людей связывали с ним, и почему трамповское движение раскололось из-за расследования афер мертвого дельца.

300 долларов для школьницы из Флориды

Эта история началась в марте 2005 года. Взволнованная женщина позвонила детективу Мишель Паган в отделение полиции города Палм-Бич, Флорида, США. Она сообщила, что слышала, как ее 14-летняя падчерица рассказывала подруге о сексе со взрослым мужчиной, который дал за это деньги.

О случае тогда же узнали в школе, где училась девушка. Учительница заставила ее показать кошелек — там оказались 300 долларов наличными. Школьница призналась полицейским, что мужчина с густыми бровями, который называл себя Джеффом, отвез ее в свой особняк. Там, согласно ее показаниям, он заставлял ее раздеваться и массировать его, пока он мастурбировал.

Следующей зимой полицейские впервые провели обыск в этом доме по адресу Эль Брильо Уэй, 358 в Палм-Бич. Он принадлежал одному из самых известных финансистов США Джеффри Эпштейну.

Имение Эпштейна в Палм-Бич / Фото: Miami Herald / Twitter

По состоянию на 2006 год полиция и ФБР располагали сведениями уже о пяти несовершеннолетних потерпевших. Во время обыска были обнаружены сотни фотографий обнаженных девушек, а также две скрытые камеры. Следствие предположило, что Эпштейн не только снимал собственные утехи, но и оказывал услуги другим мужчинам, в том числе известным и влиятельным, с целью дальнейшего шантажа.

Большое жюри округа выдвинуло финансисту четыре обвинения в склонении несовершеннолетних к сексуальному контакту и одно — в развращении ребенка. Обвинение в проституции было отклонено.

Должность прокурора Южного округа Флориды в то время занимал перспективный юрист Александр Акоста. Получив летом 2007 года обвинительный акт от ФБР по делу Эпштейна, он предложил тому сделку о признании вины. Это предоставляло Эпштейну и «потенциальным соучастникам заговора» пожизненный иммунитет от всех федеральных уголовных обвинений, и, по сути, прекращало дальнейшее расследование в отношении влиятельных лиц, которые могли участвовать в оргиях с подростками.

Финансист отбыл 18-месячный тюремный срок и стал официально зарегистрированным сексуальным преступником. Впрочем, заключение было только формальностью: Эпштейн жил в частном крыле окружной тюрьмы и шесть дней в неделю мог посещать свой офис.

Откуда взялся Эпштейн

Старший из двух братьев, Джеффри Эпштейн родился в 1953 году в Нью-Йорке. Отец работал садовником в Центральном парке, мать была домохозяйкой.

Джеффри блестяще учился в школе, два класса прошел экстерном. Но с высшим образованием не сложилось. Дважды юноша поступал в колледжи, и дважды их бросал. В 1974 году он устроился учителем в школу Далтон в Нью-Йорке. Комплиментарная статья в New York Mag 2002 года изображала его практически прототипом героя Робина Уильямса из знаменитой ленты Общество мертвых поэтов, с тем исключением, что он преподавал математику, а не литературу.

Отец одного из учеников, делец с Уолл-стрит, ближе познакомившись с популярным учителем, заметил его острый ум и математические способности и свел со своим приятелем Эйсом Гринбергом, одним из самых известных трейдеров того времени. Следующие шесть лет Джеффри работал в инвестиционном банке Гринберга, а в 1981 году основал собственную консалтинговую фирму.

В 1987-м Эпштейн создал финансовую компанию J. Epstein & Co и начал собирать клиентскую базу. Условие было только одно: клиент должен был передать фирме права управления капиталом не менее $1 млрд. Бизнесмены, которых опросил New York Mag, с удивлением вспоминали, что Эпштейн отсылал обратно чеки на $500 млн и $700 млн.

Впоследствии финансист изменил название компании на Financial Trust Company и перерегистрировал ее на острове Сент-Томас, оффшорной зоне в Виргинском архипелаге.

Хотя таблоиды иногда писали о роскошном образе жизни Эпштейна и подражании «стилю Гэтсби», Forbes никогда не включал его в свои списки богачей. «Источник его богатства — компания по управлению капиталом на Виргинских Островах — не предоставляет публичных отчетов, а список его клиентов ни разу не обнародовался», — отмечал журнал. Известно, что во время кризиса 2008 года Financial Trust Company понесла существенные убытки.

С середины 1990-х о деловом мужчине, который никогда не носил галстук и экстравагантно вел бизнес, начали писать в желтой прессе, называя его бойфрендом светской львицы Гислейн Максвелл, дочери покойного медиамагната Роберта Максвелла. До брака не дошло, а Эпштейна все чаще видели в компании с Максвелл и молодыми девушками. Иногда — совсем молодыми. Иногда — и без Максвелл.

Эпштейн и Максвелл / Фото: Офис генпрокурора США

Снова заглянем в статью New York Mag 2002 года. Журналист позвонил известному девелоперу Дональду Трампу, и тот не скрывал восторга: «Я знаю Джеффа уже 15 лет. Замечательный парень. С ним очень весело. Говорят, что ему нравятся красивые женщины так же, как и мне, и многие из них очень молоды. Несомненно, Джеффри наслаждается светской жизнью».

Трагедия Вирджинии

Эпштейн заключил более 40 гражданских сделок с девушками, которые стали жертвами его похоти. Все имена были скрыты от общественности. Могло показаться, что кейс уже в архиве. Но все удивительным образом изменилось в новогодние праздники 2015 года.

В суд Флориды был подан федеральный гражданский иск против США за нарушение прав жертв преступлений. Истица, Джейн Доу № 3, утверждала, что являлась секс-рабыней Эпштейна в течение трех лет и ее заставляли оказывать сексуальные услуги другим людям, а значит, по ее мнению, штат Флорида не имел полномочий заключать соглашение о признании вины с этим человеком.

Уже через несколько дней пресса знала личность женщины и другие подробности дела. Иск подала на тот момент 31-летняя Вирджиния Джуффре, в девичестве — Робертс, которая жила в другом штате с мужем и тремя детьми. Она была в числе женщин, с которыми Эпштейн заключил мировое соглашение.

В 14 лет (то есть в 1998-м) Вирджиния работала горничной в поместье Дональда Трампа на курорте Мар-а-Лаго. Там с ней встретилась Гислейн Максвелл и предложила работу у Эпштейна. Девушка согласилась, но быстро выяснилось, что речь шла о сексе с работодателем и его друзьями. Среди последних Вирджиния назвала… сына британской королевы Елизаветы II, герцога Йоркского Эндрю.

Конечно, последний опровергал свое знакомство с девушкой. Его поддержал Букингемский дворец и даже бывшая жена, герцогиня Сара. Впрочем, принцу было непросто объяснить фото, появившееся в прессе. Там он обнимает рукой Вирджинию, а рядом стоит Гислейн Максвелл.

Принц Эндрю, Вирджиния Робертс, Гислейн Максвелл, ориентировочно 2001 год / Фото: Daily Mail

Больше подробностей содержалось в дневнике Робертс, который попал в распоряжение американских медиа. Она пишет, что первая встреча с принцем Эндрю состоялась в Лондоне, в доме знакомых Эпштейна. Они поехали в ночной клуб, где монаршая персона проявила себя искусным танцором. Затем он приезжал в Америку, чтобы заниматься сексом с ней.

Джуффре-Робертс также жаловалась на жестокость своего босса, который накануне ее 16-летия угрожал «продать ее, потому что она слишком старая». Впрочем, впоследствии Эпштейн «назначил» Вирджинию старшей распорядительницей — она привозила девушек в его имение. По ее словам, никто из подростков никогда не отказывался от специфической работы.

Из ее показаний стало известно, что владелец французского модельного агентства Жан-Люк Брюнель (в свое время он работал с Миллой Йовович и Шарон Стоун) был частым гостем Эпштейна и «дарил» ему и другим мужчинам совсем юных, даже 12-летних девушек.

В 2002-м Вирджиния сбежала от Эпштейна во время поездки в Таиланд.

Адвокаты девушки утверждали, что есть основания для обвинения финансиста в создании сети сексуального насилия и предоставлении несовершеннолетних для сексуальных развлечений известным американским политикам, юристам и бизнесменам, а также влиятельным иностранцам.

…Гислейн Максвелл суд в 2022 году признал виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, она получила 20-летний срок.

…19 февраля 2022 года Жан-Люк Брюнель повесился в своей камере в тюрьме в Париже, где отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетних.

…25 апреля 2025 года Вирджиния Джуффре покончила с собой на ферме возле Перта, Австралия, где жила в последние годы.

Загадочная смерть в камере

Вечером 6 июля 2019 года Эпштейн вернулся в США из деловой поездки в Париж. На выходе из самолета в аэропорту Тетерборо (Нью-Джерси) его ждали агенты ФБР. Финансиста задержали по обвинению в сексуальной торговле. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

В доме Эпштейна провели углубленный обыск.

Эпштейн после ареста, июль 2019 года / Фото: New York State Division of Criminal Justice Services

Предыдущее соглашение о признании вины фактически было признано ничтожным. Годом ранее Miami Herald опубликовала серию расследований, в которых говорилось, что тогдашний прокурор Александр Акоста в 2007-м провел ряд тайных встреч с адвокатом Эпштейна, после которых и была сконструирована сделка, предоставлявшая финансисту иммунитет.

Акоста, который к тому времени стал министром труда в администрации Трампа, уже 12 июля 2019 года, через неделю после ареста Эпштейна, подал в отставку.

23 июля 2019 года скандального заключенного нашли на полу камеры без сознания. На шее были странные следы, как будто мужчину кто-то душил. Было непонятно, это нападение сокамерника — экс-полицейского, которого обвинили в убийстве — или попытка самоубийства.

Эпштейна на некоторое время изолировали, а когда вернули в обычную камеру, приказали охране каждые полчаса проверять его. Однако рано утром 10 августа 2019 года финансист умер. Коронер пришел к выводу, что Эпштейн покончил с собой, прыгнув с верхнего яруса кровати и сломав шею.

5 сентября 2019 года его похоронили в безымянной могиле.

Двух охранников изолятора признали виновными в преступном недосмотре и наказали условными сроками.

Обстоятельства смерти Эпштейна вызвали подозрения — мол, кто-то мог заметать следы. В июле 2025 года Минюст США опубликовал видео средств наблюдения, чтобы убедить, что никто не приближался к камере всю ночь и утро 10 августа 2019-го.

На собственные грабли

Суд над Эпштейном так и не состоялся. Между тем правые и ультраправые в США все последние годы требовали «честного расследования» и обнародования «файлов Эпштейна». Во время предвыборной кампании 2024 года Дональд Трамп поддержал это требование.

Во время его первого президентства набрали силу макабрические конспирологические теории, самая известная из которых — QAnon. Ее апологеты участвовали в беспорядках под Капитолием 6 января 2020 года, не согласившись с результатами президентских выборов.

Конспирологи QAnon считали, что существует всемирный заговор. Вот его суть: члены тайного клана, верующие в Сатану, контролируют СМИ и всю политику Штатов и мечтают о мировом господстве. Все они проводят сексуальные ритуалы с детьми, ради чего создали международную сеть трафика и эксплуатации несовершеннолетних. Среди влиятельных членов клана якобы есть и каннибалы.

В пабликах QAnon называли фамилии «сатанистов-педофилов»: супруги Клинтоны, финансист Джордж Сорос, экс-директор ФБР Джеймс Коми, актер Том Хэнкс и др.

Трамп, как верили последователи теории, был единственным человеком, способным вывести на чистую воду этот заговор и с помощью верных присяге военных и нацгвардейцев арестовать преступников, прежде всего зловещих демократов.

Ничего не напоминает относительно кейса Эпштейна? Вот только конспирологи едва не вышли на самих себя.

27 февраля 2025 года новый генпрокурор Пэм Бонди заявила в эфире Fox News, что готовятся новые сенсационные разоблачения, связанные с Джеффри Эпштейном, от которых «многих стошнит». Намекнула на «громкие имена», которые имеют отношение к преступлениям на сексуальной почве.

На следующее утро она обратилась с грозным письмом к директору ФБР Кэшу Пателу, фактически обвинив его в сокрытии «тысяч страниц, связанных с расследованием и обвинением Эпштейна». Тем временем несколько правых политических обозревателей и блогеров рыскали по Белому дому, как бы ненамеренно демонстрируя журналистам объемные папки с титулом «Файлы Эпштейна».

Правая инфлюэнсерша держит папку с надписью "Файлы Эпштейна", Вашингтон, 27 февраля 2025 года / Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Вечером 28 февраля часть «рассекреченных документов» была предоставлена прессе. Это были журналы полетов частного Boeing 727 Эпштейна, перечень изъятых во время обысков доказательств и номера из телефона финансиста. В СМИ сразу отметили, что эти документы в основном и не имели грифа «секретно».

Ультраправые тоже были возмущены. «Это просто телефонная книга Эпштейна. Это не то, о чем мы и американский народ просили! Полное разочарование! Предоставьте нам то, чего мы требуем», — писала в X член Палаты представителей от Республиканской партии, ярая сторонница движения MAGA Анна Паулина Луна.

О списке деловых контактов «нового Гэтсби», он же «файлы Эпштейна», было известно давно. Там фигурировал и Билл Клинтон, и экс-премьер Великобритании Тони Блэр, и основатель Facebook Марк Цукерберг, и кинорежиссер Вуди Аллен… Ну, и Дональд Трамп, конечно.

Илон Маск вступает в игру

Выше уже упоминалось о том, как Трамп выражал журналисту восхищение Эпштейном, и о том, что будущая разоблачительница секс-преступника Виктория Робертс работала в Мар-а-Лаго. Много раз Трамп и Эпштейн позировали вместе, а последний даже говорил в одном из интервью, что предоставил свой частный самолет для романтического свидания будущего президента с его невестой Меланией Кнавс.

В деле Эпштейна есть эпизод, в котором очередная Джейн Доу утверждает, что у нее был секс с Трампом на вечеринке в Нью-Йорке в 1994 году, когда ей было 13. Иск был отклонен федеральным судьей в мае 2016 года.

Трамп и Эпштейн на вечеринке в Мар-а-Лаго, 1992 год / Фото: Скриншот NBC News

5 июня 2025 года миллиардер и недавняя правая рука главы Белого дома Илон Маск, который поссорился с Трампом из-за законопроекта о налоговых льготах, написал в Х: «Пришло время бросить настоящую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в „файлах Эпштейна“. Это настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, Трамп!»

В ответ президент пообещал разорвать все государственные контракты с компаниями Маска. В окружении Трампа напомнили, что основатель Tesla и Space X также пользовался консалтинговыми услугами Эпштейна.

Градус кипения достиг максимума. Советники делали все возможное, чтобы примирить мужчин. Наконец Маск удалил твит.

Однако тема Эпштейна снова выплыла на первые полосы. Дональд Трамп не мог оставить это без внимания и выложил комментарий в собственной соцсети Truth Social. В своем неповторимом стиле. «„Файлы Эпштейна“ придумали [экс-президент Барак] Обама, Хиллари Клинтон и неудачники из администрации [Джо] Байдена, — писал Трамп. — Еще в прошлом году наша страна была мертва, а теперь это самая горячая страна в мире. Давайте оставим все как есть и не будем тратить время и энергию на Джеффри Эпштейна — человека, до которого никому нет дела».

6 июля 2025 года издание Axios обнародовало служебную записку Министерства юстиции и ФБР, в которой отмечалось: никаких компрометирующих списков не существует, нет доказательств того, что Эпштейн кого-то шантажировал, и абсолютно однозначно — финансиста никто не убивал.

Но похоже, ведомства Бонди и Патела всех не убедили. Спикер Палаты представителей трампист Майк Джонсон 15 июля предложил опубликовать полные материалы дела. «Это очень деликатный вопрос, но все должно быть обнародовано — пусть люди сами решают», — сказал спикер в интервью Politco, призвав генпрокурора объяснить противоречия в ее заявлениях.

Тем временем Илон Маск не удержался от очередной шпильки в адрес президента: «Он полдесятка раз назвал фамилию Эпштейна, уговаривая всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто обнародуйте файлы, как вы обещали».

Текст был впервые опубликован на сайте NV.ua в июле 2025 года

По материалам Reuters, The Guardian, Miami Herald, New York Times, New York Mag, Axios, Politico.