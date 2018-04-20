Двое палестинцев были убиты в ходе акции в секторе Газа

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Палестинцы обещают многотысячный митинг 15 мая

Палестинцы обещают многотысячный митинг 15 мая

Двое участников митингов с палестинской стороны были убиты военнослужащими Армии обороны Израиля.

Об этом со ссылкой на представителей сферы здравоохранения сообщает Associated Press.

Погибшие, 24- и 25-летние парни, принимали учатсие в протесте. Тысячи палестинцев вышли на продолжающиеся митинги против политики Тель-Авива в пятницу, 20 апреля. Участники применяли горящие шины и летающие змеи с пылающими тряпками.

По официальным данным, некоторые пострадавшие получили повреждения от слезоточивого газа.

Организаторы палестинского протестного движения выражают таким образом свое несогласие с выдворением властями Израиля. Ожидается финальный многотысячный марш 15 мая.

Ранее сообщалось, что на границе сектора Газа и Израиля возобновились массовые акции протеста палестинцев против израильской армии. В результате взрыва 14 апреля в 100 метрах от границы сектора Газа с Израилем погибли 4 участника военизированной исламистской группировки

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