При взрыве в секторе Газа погибли 4 палестинца

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Израильская сторона отрицает обвинения

Израильская сторона отрицает обвинения

В результате взрыва в 100 метрах от границы сектора Газа с Израилем погибли 4 участника военизированной исламистской группировки. Об этом сообщает DW со ссылкой на представителей Палестинской национальной автономии. 

Палестинцы утверждают, что взрыв, при котором еще несколько человек были ранены, вызван танковым обстрелом со стороны Израиля.

Израильская сторона отрицает обвинения.

Представитель армии Израиля заявил, что им "неизвестно о каких-либо обстрелах" в регионе.

Местные жители опознали в погибших членов военизированной группировки Палестинский исламский джихад. Позднее группировка подтвердила гибель четырех своих членов в ходе "подготовительных мероприятий".

Ранее сообщалось, что на границе сектора Газа и Израиля возобновились массовые акции протеста палестинцев против израильской армии.

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