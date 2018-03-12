Дутерте предложил скормить экспертов ООН крокодилам

Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал военных отказаться от сотрудничества с экспертами ООН и "бросить их к крокодилам".

Очередное некорректное высказывание Дутерте прозвучало во время выступления в городе Замбоанга и стало продолжением словесной перепалки с представителями ООН.

Об этом пишет The Telegraph.

Таким образом вспыльчивый президент ответил верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Раад аль Хуссейну, предложившего Дутерте пройти психиатрическую экспертизу (что также было ответной репликой).

При этом Дутерте допустил в своей речи нецензурный комментарий в отношении комиссара, призвав своих военных не сотрудничать со специалистами ООН и не отвечать на их вопросы касательно прав человека.

"Оставьте это мне. Они приедут сюда. У вас же здесь есть крокодилы, которые едят человечину? Бросьте этих с***** сынов туда", - сказал Дутерте.

Президент Филиппин таким образом мотивирует своих силовиков игнорировать замечания ООН о нарушениях прав человека, которые допускаются при насильственной борьбе с наркоторговцами. Согласно официальной статистике, около 4 тысяч филиппинцев были убиты полицией в ходе общенационального рейда против наркоторговцев и их клиентов с момента прихода Дутерте к власти в середине 2016 года. Тысячи других людей были казнены на улицах замаскированными киллерами.